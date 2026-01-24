A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 50 anos por maus-tratos a animais na zona rural de Guaíra (SP), na tarde desta sexta-feira, 23. Uma cadela foi encontrada acorrentada, com ferimentos graves e vivendo em condições insalubres em uma chácara próxima ao bairro Banespinha.

Segundo a Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Guaíra foi até o local após receber uma denúncia de abandono e sofrimento de um animal em uma propriedade localizada na Estrada de Saída da Mata. No endereço, os policiais confirmaram que a cadela de grande porte estava presa por uma corrente curta de metal, que impedia a locomoção adequada.

O animal apresentava um quadro grave de miíase, conhecida como bicheira, além de estar visivelmente faminto e com acesso precário à água. O ambiente também estava em más condições de higiene, com acúmulo de fezes e urina ao redor.