A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 50 anos por maus-tratos a animais na zona rural de Guaíra (SP), na tarde desta sexta-feira, 23. Uma cadela foi encontrada acorrentada, com ferimentos graves e vivendo em condições insalubres em uma chácara próxima ao bairro Banespinha.
Segundo a Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Guaíra foi até o local após receber uma denúncia de abandono e sofrimento de um animal em uma propriedade localizada na Estrada de Saída da Mata. No endereço, os policiais confirmaram que a cadela de grande porte estava presa por uma corrente curta de metal, que impedia a locomoção adequada.
O animal apresentava um quadro grave de miíase, conhecida como bicheira, além de estar visivelmente faminto e com acesso precário à água. O ambiente também estava em más condições de higiene, com acúmulo de fezes e urina ao redor.
Durante a ação, o proprietário do imóvel chegou ao local e confirmou ser o responsável pela cadela. Ele foi detido e a corrente utilizada para manter o animal preso foi apreendida.
O homem foi levado para a delegacia, onde a prisão em flagrante foi feita por maus-tratos contra cães e gatos. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 3 mil, que foi paga. Com isso, ele vai responder ao processo em liberdade.
A Polícia Civil informou que acionou os órgãos municipais responsáveis para providenciar o resgate da cadela e garantir atendimento veterinário e os cuidados necessários.
