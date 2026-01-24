Dia desses, tendo assistido a um vídeo da influencer Cláudia Matarazzo a respeito de seus esquecimentos e necessidade de fazer cada vez mais anotações em agendas físicas e eletrônicas para não perder compromissos; e tendo ouvido pouco depois a audiossérie de título ‘Deve ser da idade’, onde a atriz, escritora e documentarista Maria Ribeiro comenta envelhecimento, corpo e transformações, eu me senti representada. Tanto uma quanto outra são mulheres que já adentraram esse patamar chamado eufemisticamente de ‘terceira idade’. Sinceras e realistas, mas mantendo um tom leve, rejeitaram em suas falas tanto as fantasias românticas quanto a desfaçatez das frases prontas que inundam a Internet e tentam suavizar a passagem do tempo com afirmações do tipo ‘idade é só mais um número’; ‘envelhecer leva à sabedoria’; ‘se a juventude é presente da natureza, a velhice é obra de arte’. Nem sempre. E as exceções, como a extraordinária Tânia Mara, 77, do elenco de ‘O Agente Secreto’, só confirmam a regra. Envelhecer dói.

Foi importante ter encontrado no mundo virtual Cláudia e Maria e poder refletir com elas sobre o estágio da vida no qual me encontro já há algum ‘tempo’- esse verbete cujo sentido ‘escoa inapelavelmente’, como costuma dizer um amigo querido. Mas foi conversando sobre o tema com a geriatra que me atende quando preciso que ouvi dela, competente também no teclado nas suas poucas horas de lazer, uma frase de impressionante lucidez ao responder ao meu questionamento sobre a dor de envelhecer. “Essa dor é queixa comum e se eu fosse defini-la diria que não é nota única, mas acorde complexo”. Ainda que leiga em música, compreendi na hora a diferença fundamental entre a nota como som isolado e o acorde como combinação simultânea de duas ou mais notas. Concordei de imediato com tão expressiva metáfora de cunho musical para descortinar um fato inarredável à existência humana, caso não se morra jovem.

Nosso papo prosseguiu na enumeração das principais dores dos idosos. A física, mais óbvia, surge devagar e aos poucos se impõe por conta do desgaste das articulações, da perda da força muscular, de limitações que transformam tarefas simples em desafios estressantes, porque o corpo, até há pouco tempo aliado silencioso, passa a gritar por manutenção constante. Então, dá-lhe dietas, suplementos, ginástica, pilates, caminhadas e outras atividades físicas diárias que podem ajudar a melhorar o quadro. Acuda-se também o ouvido e a visão.