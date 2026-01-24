Quando a vida mal vivida e já longa de Salatiel se encaminhava para aquilo que lhe parecia pasmaceira sem fim, agonizando na trilha de uma solidão cavada pelo seu temperamento indócil, o que parecia impossível, aconteceu.

A considerar a luminescência e o estrondo, pensou que uma estrela houvesse desabado diante de sua porta, mas, não era estrela e sim uma fada.

Grandalhona, algo transparente, finos e longos cabelos brancos, uma das asas pontiagudas e translúcidas quebrada, a outra, levemente tremeluzente sugerindo uma espécie estranha de eletricidade.