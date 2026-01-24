24 de janeiro de 2026
CARNE E BEBIDA

Churrasco cancelado: homem furta mercado e é preso pela PM

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Policia Militar
Carnes, frios, açaí, frios, frutas e suco foram levadas pelo criminoso.
Um homem foi preso em flagrante por furto em um supermercado de Igarapava, SP, na tarde desta sexta-feira, 23.

Segundo a Polícia Militar, o ladrão levou peças de carne, suco e frios. Ele foi identificado após o gerente chamar a polícia e informar as características do suspeito e o sentido em que ele fugiu.

Com as informações repassadas, os policiais fizeram patrulhamento nas imediações e conseguiram encontrar e abordar o suspeito pouco tempo depois.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Igarapava, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial. Ele pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade.

De acordo com o supermercado, por causa da ocorrência policial, um churrasco que estava programado para acontecer no local foi cancelado.

A Polícia Militar destacou a importância da participação da população, por meio de denúncias e acionamento rápido, para ajudar no combate à criminalidade.

