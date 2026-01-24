Um homem foi preso em flagrante por furto em um supermercado de Igarapava, SP, na tarde desta sexta-feira, 23.

Segundo a Polícia Militar, o ladrão levou peças de carne, suco e frios. Ele foi identificado após o gerente chamar a polícia e informar as características do suspeito e o sentido em que ele fugiu.

Com as informações repassadas, os policiais fizeram patrulhamento nas imediações e conseguiram encontrar e abordar o suspeito pouco tempo depois.