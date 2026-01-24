Um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), de 35 anos, que estava foragido desde a operação do Ministério Público e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizada no ano passado, foi preso na tarde desta sexta-feira, 23, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, o homem foi localizado durante patrulhamento na Avenida Major Elias Motta, no Jardim São Luiz, zona leste da cidade.
De acordo com as investigações, ele é apontado como membro da facção criminosa e exercia função de disciplina dentro da organização, sendo responsável por atuar na resolução de conflitos internos.
Ainda conforme a Polícia Militar, contra ele havia mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, relacionado à operação deflagrada pelo MP e Gaeco, que teve como alvo integrantes do PCC que atuavam na região.
Após a abordagem, o suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A operação realizada no ano passado resultou em diversas prisões e cumprimentos de mandados de busca e apreensão, com o objetivo de desarticular a atuação da facção criminosa no interior de São Paulo.
