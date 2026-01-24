24 de janeiro de 2026
NA CADEIA

Integrante do PCC foragido desde o ano passado é preso pela PM

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares durante prisão de integrante do PCC
Policiais militares durante prisão de integrante do PCC

Um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), de 35 anos, que estava foragido desde a operação do Ministério Público e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizada no ano passado, foi preso na tarde desta sexta-feira, 23, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi localizado durante patrulhamento na Avenida Major Elias Motta, no Jardim São Luiz, zona leste da cidade.

De acordo com as investigações, ele é apontado como membro da facção criminosa e exercia função de disciplina dentro da organização, sendo responsável por atuar na resolução de conflitos internos.

Ainda conforme a Polícia Militar, contra ele havia mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, relacionado à operação deflagrada pelo MP e Gaeco, que teve como alvo integrantes do PCC que atuavam na região.

Após a abordagem, o suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A operação realizada no ano passado resultou em diversas prisões e cumprimentos de mandados de busca e apreensão, com o objetivo de desarticular a atuação da facção criminosa no interior de São Paulo.

