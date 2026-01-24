24 de janeiro de 2026
Ruas do Hospital Regional devem receber asfalto nos próximos dias

Rua ao lado que esta sendo preparada para ser asfaltada
Rua ao lado que esta sendo preparada para ser asfaltada

A Prefeitura de Franca iniciou nesta semana as obras de drenagem e pavimentação das ruas no entorno do Hospital Estadual “Três Colinas”. Os serviços começaram com a limpeza das vias e a preparação do solo para a construção de dissipadores de água, implantação de rede de galerias pluviais e posterior asfaltamento.

De acordo com a Prefeitura, as intervenções serão realizadas por meio do Plano Comunitário Municipal, com a adesão dos proprietários de imóveis e lotes da região. As melhorias abrangem a continuidade da rua Bahij Toufik Kanawatie e o prolongamento da rua José Ovídio.

A expectativa é que as obras contribuam para a melhoria do trânsito e facilitem o acesso da população ao hospital, especialmente após o início do funcionamento da unidade

