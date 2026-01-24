A Prefeitura de Franca iniciou nesta semana as obras de drenagem e pavimentação das ruas no entorno do Hospital Estadual “Três Colinas”. Os serviços começaram com a limpeza das vias e a preparação do solo para a construção de dissipadores de água, implantação de rede de galerias pluviais e posterior asfaltamento.

De acordo com a Prefeitura, as intervenções serão realizadas por meio do Plano Comunitário Municipal, com a adesão dos proprietários de imóveis e lotes da região. As melhorias abrangem a continuidade da rua Bahij Toufik Kanawatie e o prolongamento da rua José Ovídio.

A expectativa é que as obras contribuam para a melhoria do trânsito e facilitem o acesso da população ao hospital, especialmente após o início do funcionamento da unidade