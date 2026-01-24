A Prefeitura de Franca divulgou nesta sexta-feira, 23, a abertura de 90 vagas para cursos gratuitos de açougueiro e panificação, por meio de uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Fundo Social de Solidariedade (FUSSOL) do município.
As capacitações serão realizadas em uma carreta móvel do Programa Escola de Qualificação Profissional, conhecida como “Caminho da Capacitação”, que ficará instalada no Parque de Exposições “Fernando Costa”. O espaço é equipado para receber duas turmas simultaneamente.
As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, entre os dias 2 e 13 de fevereiro, em três períodos: das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h. Cada curso terá carga horária de 40 horas.
Segundo a Prefeitura, a estrutura itinerante do Fundo Social do Estado percorre municípios paulistas com o objetivo de ampliar o acesso da população à qualificação profissional, oferecendo formação teórica e prática em cursos intensivos.
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet, no site do programa Caminho da Capacitação, no endereço www.cursofussp.sp.gov.br.
Podem participar pessoas a partir de 18 anos. Serão disponibilizadas 15 vagas por turma em cada período (manhã, tarde e noite), e o preenchimento ocorrerá por ordem de inscrição.
No curso de panificação, os alunos aprenderão a preparar pães e doces, além de noções de gestão para quem deseja montar o próprio negócio ou atuar em padarias e docerias.
Já no curso de açougueiro, os participantes receberão treinamento para realizar desossa, limpeza e cortes de diferentes tipos de carnes, como bovinos, suínos, aves e peixes, seguindo padrões de higiene e segurança alimentar.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9311.
