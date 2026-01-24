A Prefeitura de Franca divulgou nesta sexta-feira, 23, a abertura de 90 vagas para cursos gratuitos de açougueiro e panificação, por meio de uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Fundo Social de Solidariedade (FUSSOL) do município.

As capacitações serão realizadas em uma carreta móvel do Programa Escola de Qualificação Profissional, conhecida como “Caminho da Capacitação”, que ficará instalada no Parque de Exposições “Fernando Costa”. O espaço é equipado para receber duas turmas simultaneamente.

As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, entre os dias 2 e 13 de fevereiro, em três períodos: das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h. Cada curso terá carga horária de 40 horas.