Veja o obituário deste sábado, 24, em Franca:

Nome: Antônio Aparecido de Souza

Idade: 71 anos

Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Antônio Geraldo de Faria

Idade: 77 anos

Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h