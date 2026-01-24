Veja o obituário deste sábado, 24, em Franca:
Nome: Antônio Aparecido de Souza
Idade: 71 anos
Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Antônio Geraldo de Faria
Idade: 77 anos
Local do velório: Velório Municipal Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: José Carlos Ferreira
Idade: 77 anos
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Laercio José de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
