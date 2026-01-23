O corpo da aposentada Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, vítima de atropelamento em Franca, foi sepultado nesta sexta-feira, 23. Familiares e amigos se reuniram no Velório Municipal de Cristais Paulista para prestar as últimas homenagens à idosa.

O acidente foi registrado por volta das 11h desta quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA, região de grande fluxo de pedestres e pacientes. Maria do Carmo, que havia ido ao local para retirar medicamentos, retornava ao seu carro, estacionado próximo ao ponto do atropelamento, quando ocorreu o acidente.

O filho, Leandro Santos, disse que a família ainda tenta assimilar a perda. “Para nós, foi um choque, um baque muito grande. Minha mãe era uma pessoa ativa. Apesar de ter 70 anos, ela dirigia, pegava o carrinho dela, ia para a igreja, fazia as coisinhas dela. Não dependia de ninguém”.