O corpo da aposentada Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, vítima de atropelamento em Franca, foi sepultado nesta sexta-feira, 23. Familiares e amigos se reuniram no Velório Municipal de Cristais Paulista para prestar as últimas homenagens à idosa.
O acidente foi registrado por volta das 11h desta quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA, região de grande fluxo de pedestres e pacientes. Maria do Carmo, que havia ido ao local para retirar medicamentos, retornava ao seu carro, estacionado próximo ao ponto do atropelamento, quando ocorreu o acidente.
O filho, Leandro Santos, disse que a família ainda tenta assimilar a perda. “Para nós, foi um choque, um baque muito grande. Minha mãe era uma pessoa ativa. Apesar de ter 70 anos, ela dirigia, pegava o carrinho dela, ia para a igreja, fazia as coisinhas dela. Não dependia de ninguém”.
Ele recordou que a mãe tentou correr antes do motorista entrar na contramão. “Nas imagens, dá para ver que, nos últimos momentos, ela ainda tentou correr, tentar sair daquela situação. Mesmo assim, pela imprudência desse motorista, acabou acontecendo essa tragédia”, afirmou.
Leandro destacou que a vítima havia feito aniversário recentemente. “Ela fez aniversário agora, no dia 20 de dezembro. Para nós, está sendo um choque, uma situação que a gente não esperava”, contou.
O filho terminou pedindo mais atenção com as pessoas mais idosas, que necessitam de maiores cuidados. “A cidade de Franca tem hoje cerca de 30% da população idosa. Essas pessoas estão nas ruas, estão andando. Chega de perder entes queridos por pessoas que não sabem dirigir”.
O caso segue sendo investigado pelo 3º Distrito Policial e o motorista que atropelou a mulher segue preso na Penitenciária de Franca.
