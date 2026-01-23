Um homem morreu após passar mal e se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, 23, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca. O local é o mesmo onde uma aposentada morreu em um acidente registrado nesta quinta-feira, 22.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista conduzia um Volkswagen Fox, no sentido bairro ao NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), quando teria sofrido um mal súbito.
Em seguida, o veículo bateu na traseira de um Fiat Argo. Com o impacto, o Argo foi arremessado e atingiu outro carro que estava estacionado.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o motorista, identificado como Paulo Augusto dos Santos, até a Santa Casa de Franca.
Segundo a Polícia Militar, ele tinha comorbidades e foi encaminhado ao hospital consciente, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade.
A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e interditou parcialmente a avenida para o trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas.
O caso foi registrado na Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.