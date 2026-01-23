Um homem morreu após passar mal e se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, 23, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca. O local é o mesmo onde uma aposentada morreu em um acidente registrado nesta quinta-feira, 22.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista conduzia um Volkswagen Fox, no sentido bairro ao NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), quando teria sofrido um mal súbito.

Em seguida, o veículo bateu na traseira de um Fiat Argo. Com o impacto, o Argo foi arremessado e atingiu outro carro que estava estacionado.