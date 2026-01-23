O Caps (Centro de Atenção Psicossocial) l Amanhecer realizará neste sábado, 24, a partir das 8h30, na praça da Matriz, em Patrocínio Paulista, a ação “Caps em Movimento e Saúde Mental na Praça”. A iniciativa é gratuita, aberta ao público e voltada à promoção do bem-estar físico, emocional e social.

A proposta é aproximar o cuidado em saúde mental da comunidade, utilizando o espaço público como ambiente de informação, movimento, escuta e acolhimento. Durante a manhã, a população poderá participar de atividades como dança contemporânea, dança circular, circuito funcional, confecção de mandalas, práticas de autocuidado e momentos de integração, conduzidos pela equipe multiprofissional do Caps.

Um dos destaques da programação é o PodCaps, uma roda de conversa em formato de podcast ao ar livre, com a participação dos três médicos psiquiatras da unidade. Na praça, eles irão esclarecer dúvidas da população sobre saúde mental, transtornos psicológicos, tratamentos e formas de cuidado, em um diálogo acessível.