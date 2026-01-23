O Caps (Centro de Atenção Psicossocial) l Amanhecer realizará neste sábado, 24, a partir das 8h30, na praça da Matriz, em Patrocínio Paulista, a ação “Caps em Movimento e Saúde Mental na Praça”. A iniciativa é gratuita, aberta ao público e voltada à promoção do bem-estar físico, emocional e social.
A proposta é aproximar o cuidado em saúde mental da comunidade, utilizando o espaço público como ambiente de informação, movimento, escuta e acolhimento. Durante a manhã, a população poderá participar de atividades como dança contemporânea, dança circular, circuito funcional, confecção de mandalas, práticas de autocuidado e momentos de integração, conduzidos pela equipe multiprofissional do Caps.
Um dos destaques da programação é o PodCaps, uma roda de conversa em formato de podcast ao ar livre, com a participação dos três médicos psiquiatras da unidade. Na praça, eles irão esclarecer dúvidas da população sobre saúde mental, transtornos psicológicos, tratamentos e formas de cuidado, em um diálogo acessível.
A programação inclui ainda um circuito de exercícios físicos conduzido pelo educador físico do Caps, com atividades de alongamento, flexibilidade, equilíbrio e exercícios aeróbicos. A dança contemporânea será utilizada como ferramenta terapêutica, com foco no bem-estar psicológico e na consciência corporal.
“Neste ano, vamos trabalhar a temática Caps em Movimento e Saúde Mental em diversas frentes: no trabalho, na rua e na comunidade. Uma das propostas é incentivar a atividade física como uma grande aliada na redução dos índices de ansiedade e depressão”, disse a psicóloga Eliane Bonfante, coordenadora do Caps I Amanhecer.
O Caps I Amanhecer atende crianças, adolescentes e adultos com transtornos mentais graves e persistentes, como depressão grave, transtornos de ansiedade severos, transtorno bipolar e esquizofrenia, além de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas. O serviço oferece acompanhamento contínuo, com atendimentos individuais e em grupo, além de ações de reabilitação psicossocial.
O atendimento é gratuito e o acesso ocorre por demanda espontânea, diretamente na unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em Patrocínio Paulista.
