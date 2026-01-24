A Francana estreia no Campeonato Paulista Série A3 de 2026, contra o Catanduva, neste domingo, às 10h, no estádio José Lancha Filho ‘Lanchão’, em Franca. São 16 clubes que vão tentar o acesso à Série A2.

A Francana passou por uma turbulência no início da montagem do elenco com o novo Conselho Deliberativo exigindo a prestação de contas do presidente da agremiação Rafael Diniz sob o risco de afastamento e com um grupo de empresários tentando a terceirização do futebol profissional. A parceria não avançou e Diniz ganhou mais tempo para entregar o balanço financeiro ao Conselho.

Depois disso, a equipe focou na preparação para o campeonato e, neste domingo, inicia a caminhada rumo à A2. O elenco conta com uma mescla de jogadores experientes e jovens promessas, com oportunidades também para alguns jogadores oriundos do futebol amador.