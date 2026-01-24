A Francana estreia no Campeonato Paulista Série A3 de 2026, contra o Catanduva, neste domingo, às 10h, no estádio José Lancha Filho ‘Lanchão’, em Franca. São 16 clubes que vão tentar o acesso à Série A2.
A Francana passou por uma turbulência no início da montagem do elenco com o novo Conselho Deliberativo exigindo a prestação de contas do presidente da agremiação Rafael Diniz sob o risco de afastamento e com um grupo de empresários tentando a terceirização do futebol profissional. A parceria não avançou e Diniz ganhou mais tempo para entregar o balanço financeiro ao Conselho.
Depois disso, a equipe focou na preparação para o campeonato e, neste domingo, inicia a caminhada rumo à A2. O elenco conta com uma mescla de jogadores experientes e jovens promessas, com oportunidades também para alguns jogadores oriundos do futebol amador.
A equipe também sofreu mudanças em sua comissão técnica em relação aos três anos anteriores que este à frente o treinador Wantuil Rodrigues. Luís Gustavo, o ‘Viola’, que era auxiliar da Veterana, ganha a oportunidade de comandar a equipe profissional de forma efetiva. Seu auxiliar será Lucas Bahia, que realizou bom trabalho dirigindo o time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior recentemente.
“Eu encaro a oportunidade com muito boa para minha carreira, por tudo aqui que eu procuro e que eu busco. Fiquei quase quatro anos como auxiliar do Wantuil e aprendi muito. Sou muito grato a ele. Agora é dar continuidade a minha carreira no clube que me revelou, em um clube centenário, do meu coração. Espero poder corresponder às expectativas”, disse Viola.
O treinador esmeraldino destacou que o time realizou boa temporada com alinhamento entre a parte física, tática e técnica. “Disputamos seis amistosos, adquirimos um padrão de jogo e agora é fazer na partida tudo que fizemos nos amistosos, com intensidade, agressividade, com competitividade para estrear bem”.
O experiente volante e capitão do time, Marquinhos Bento, também destacou a pré-temporada e que o grupo de atletas está bastante motivado para a disputa da A3 e, que a equipe vai mostrar isso na estreia contra o Catanduva.
“Fizemos uma pré-temporada muito positiva. Respeitamos o Catanduva, sabemos que entram no campeonato como um dos favoritos, porém acreditamos e temos condição de fazermos um bom jogo diante no nosso torcedor. Contamos com o apoio de todos os torcedores, com eles nos sentimos mais fortalecidos”, disse Marquinhos.
O provável time da Francana para enfrentar o Catanduva neste domingo, no Lanchão, será: Wesley; Matheus, Rodrigo, Rossi e Tico; Erisleu Galo, Marquinhos Bento, Marquinhos Machado e Luan; Bruno Batata e Bruno Henrique.
