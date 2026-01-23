Dois criminosos furtaram um carro do modelo Corsa no bairro Tabatinga, em Patrocínio Paulista, e utilizaram o veículo para assaltar um mercado localizado no bairro Aroeira, na madrugada de quinta-feira, 22. Após a ação, os suspeitos devolveram o automóvel ao mesmo local de onde havia sido levado, sem que o proprietário percebesse inicialmente o crime.

Segundo o relato da vítima, o furto só foi descoberto horas depois, ao notar danos no veículo, como retrovisor quebrado e outros sinais de uso indevido. Dentro do carro, também foram encontrados um facão, cigarros e objetos que não pertenciam ao dono. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, o morador identificou dois indivíduos como os responsáveis pelo crime.

As imagens mostram os suspeitos utilizando moletom com capuz durante a ação. Ainda conforme o relato, a dupla já é conhecida por cometer outros delitos na cidade, incluindo furtos a residências e a uma casa agropecuária na região, gerando insegurança entre moradores e comerciantes.