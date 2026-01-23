A esteticista Letícia Silva Lourenço, de 29 anos, completaria 30 anos nesta sexta-feira, 23, exatamente na mesma data em que será celebrada a missa de sétimo dia na igreja Capelinha, em homenagem a ela e à filha. Mãe e bebê morreram no sábado, dia 17, em Franca, após um trágico acidente doméstico. Grávida de sete meses, ela esperava uma menina, que se chamaria Maitê, mas mãe e filha não resistiram após uma queda no banheiro.
Em mensagem divulgada, a família agradeceu as manifestações de carinho e fé recebidas desde a tragédia. “Com amor e saudade, agradecemos todas as orações”, diz a nota. A celebração acontece às 19h, na Igreja Capelinha - Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Franca.
A gravidez era motivo de grande alegria para o casal. Em outubro, familiares e amigos participaram do chá revelação, marcado por emoção, união e expectativas. Pessoas próximas relatam que a felicidade do casal era visível, e a chegada de Maitê era aguardada com amor e ansiedade.
O acidente
Letícia sofreu uma queda no banheiro de sua residência. Após a queda, ela apresentou uma hemorragia, o que exigiu socorro imediato. Ela foi rapidamente encaminhada ao hospital.
Diante da gravidade do quadro e da gestação avançada, a equipe médica realizou um parto de emergência, na tentativa de salvar a bebê. Apesar dos esforços, Letícia e a pequena Maitê morreram.
Letícia morava em Franca com o marido e era proprietária de uma clínica de estética, localizada na avenida Brasil, no Jardim Paulistano. Profissional conhecida, era descrita como dedicada, carinhosa e cheia de planos.
O fato de a missa de sétimo dia acontecer no mesmo dia em que Letícia celebraria seu aniversário de 30 anos torna a homenagem ainda mais simbólica e dolorosa para familiares e amigos. O que seria um dia de festa se transforma em um momento de saudade e despedida.
A celebração reunirá familiares, amigos e pessoas que conviveram com Letícia para lembrar sua história, seu amor pela família e o sonho da maternidade que foi interrompido de forma tão repentina.
Em publicação sobre a celebração, a família convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia em sufrágio das almas de Letícia e de sua filha Maitê, que será celebrada com fé e gratidão nesta sexta-feira, 23, às 19h. Em mensagem de carinho, a família expressou: “Com amor e saudade, agradecemos todas as orações.”
