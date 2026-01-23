A esteticista Letícia Silva Lourenço, de 29 anos, completaria 30 anos nesta sexta-feira, 23, exatamente na mesma data em que será celebrada a missa de sétimo dia na igreja Capelinha, em homenagem a ela e à filha. Mãe e bebê morreram no sábado, dia 17, em Franca, após um trágico acidente doméstico. Grávida de sete meses, ela esperava uma menina, que se chamaria Maitê, mas mãe e filha não resistiram após uma queda no banheiro.

Em mensagem divulgada, a família agradeceu as manifestações de carinho e fé recebidas desde a tragédia. “Com amor e saudade, agradecemos todas as orações”, diz a nota. A celebração acontece às 19h, na Igreja Capelinha - Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Franca.

A gravidez era motivo de grande alegria para o casal. Em outubro, familiares e amigos participaram do chá revelação, marcado por emoção, união e expectativas. Pessoas próximas relatam que a felicidade do casal era visível, e a chegada de Maitê era aguardada com amor e ansiedade.

O acidente