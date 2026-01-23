23 de janeiro de 2026
NA GRANJA COMARY

Meia Noite enfrenta seleção brasileira em jogo-treino no RJ

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Esporte Clube Meia Noite
Delegação do Esporte Clube Meia Noite em Aparecida, durante a viagem a Teresópolis, no Rio de Janeiro
Delegação do Esporte Clube Meia Noite em Aparecida, durante a viagem a Teresópolis, no Rio de Janeiro

O Esporte Clube Meia Noite enfrentará a seleção brasileira sub-16 em um jogo-treino neste sábado, 24, às 15h, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A delegação de Patrocínio Paulista percorre 844 km até o centro de treinamento da seleção.

“Uma oportunidade única de evoluir, competir e mostrar o valor do nosso trabalho contra os principais talentos da categoria no Brasil”, descreveu o clube em suas redes sociais.

De acordo com a assessora do Meia Noite, o convite para um jogo-treino contra a seleção brasileira sub-16 veio de Cláudio Ibrahim Vaz Leal, o “Branco”, ex-jogador e treinador que atualmente coordena as categorias de base da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O clube também informou que o Branco tem uma boa relação com Juliano Leonel, vice-presidente de futebol do Esporte Clube Meia Noite.

A delegação, composta por jogadores da categoria sub-17, saiu de Patrocínio Paulista às 4h desta sexta-feira, 23, rumo a Teresópolis. A programação da viagem ainda previa uma parada em Aparecida (SP), para realizar um agradecimento em conjunto.

