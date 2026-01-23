Uma idosa de 72 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira no cruzamento da rua Moacir Vieira Coelho com a avenida Flávio Rocha, em Franca.
De acordo com as informações apuradas no local, a idosa conduzia um Fox prata quando teria avançado o sinal vermelho, entrando na via preferencial. Neste momento, um ônibus da empresa Mov Franca, que seguia do City Petrópolis ao Centro, acabou atingindo a lateral do veículo.
Com o impacto da colisão, o carro foi arremessado e parou no canteiro central da avenida. A motorista do Fox passou a sentir fortes dores no peito, possivelmente em decorrência do impacto, e permaneceu no local aguardando atendimento médico.
Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a passar pelo cruzamento, porém não pôde realizar o socorro, pois estava transportando um paciente de outro acidente ocorrido momentos antes, no Jardim Luiza. Outra equipe foi acionada para atender a ocorrência.
No ônibus, havia passageiros no momento da batida, mas ninguém ficou ferido. O motorista do coletivo permaneceu no local e colaborou com as informações.
O trânsito ficou parcialmente prejudicado durante o atendimento à ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
