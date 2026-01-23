Uma idosa de 72 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira no cruzamento da rua Moacir Vieira Coelho com a avenida Flávio Rocha, em Franca.

De acordo com as informações apuradas no local, a idosa conduzia um Fox prata quando teria avançado o sinal vermelho, entrando na via preferencial. Neste momento, um ônibus da empresa Mov Franca, que seguia do City Petrópolis ao Centro, acabou atingindo a lateral do veículo.

Com o impacto da colisão, o carro foi arremessado e parou no canteiro central da avenida. A motorista do Fox passou a sentir fortes dores no peito, possivelmente em decorrência do impacto, e permaneceu no local aguardando atendimento médico.