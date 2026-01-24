Nesse começo de 2026, a Diocese de Franca promoveu algumas mudanças em virtude da ‘licença prêmio’ do Monsenhor José Geraldo Segantin, reitor do Santuário de Santo Antônio. O padre se licenciou das atividades para cuidar da saúde. Ele passou a enfrentar um quadro de pancreatite, ficando internado por quase um mês entre novembro e dezembro do ano passado.

Por conta da doença, José Geraldo precisou abrir mão de algumas atribuições na Diocese, entre elas a condição de Reitor do Santuário, das funções de Vigário Geral e Moderador da Cúria. O cargo de reitor da paróquia passa a ser ocupado pelo Padre Raphael Romão, por decisão do bispo de Franca Dom Paulo Roberto Beloto.

“A recuperação é muito lenta. Voltei do hospital uma semana antes do Natal e comecei a celebrar com ânimo, mas fui me sentindo cansado a cada celebração, perdendo as forças e com fraqueza. Há dias em que minha voz está ruim e isso exige muito mais força para falar”, disse o padre ao tomar a decisão semana passada.