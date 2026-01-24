Nesse começo de 2026, a Diocese de Franca promoveu algumas mudanças em virtude da ‘licença prêmio’ do Monsenhor José Geraldo Segantin, reitor do Santuário de Santo Antônio. O padre se licenciou das atividades para cuidar da saúde. Ele passou a enfrentar um quadro de pancreatite, ficando internado por quase um mês entre novembro e dezembro do ano passado.
Por conta da doença, José Geraldo precisou abrir mão de algumas atribuições na Diocese, entre elas a condição de Reitor do Santuário, das funções de Vigário Geral e Moderador da Cúria. O cargo de reitor da paróquia passa a ser ocupado pelo Padre Raphael Romão, por decisão do bispo de Franca Dom Paulo Roberto Beloto.
“A recuperação é muito lenta. Voltei do hospital uma semana antes do Natal e comecei a celebrar com ânimo, mas fui me sentindo cansado a cada celebração, perdendo as forças e com fraqueza. Há dias em que minha voz está ruim e isso exige muito mais força para falar”, disse o padre ao tomar a decisão semana passada.
O padre responsável por elevar a paróquia a Santuário destacou que não deixa de ser padre. “Decidi que preciso de mais cuidado para reaver a saúde, senão as consequências vêm. Conversei e pedi o afastamento dessas condições. Continuo como padre. Posso celebrar missa se alguém pedir algo mais simples e tranquilo. É uma licença-prêmio. O professor tira a licença, mas continua sendo professor a vida inteira”.
José Geraldo disse, nesta sexta-feira, 23, que a escolha de seu substituto na reitoria da paróquia foi uma decisão iluminada. “Sempre admirei o Padre Rafael. A escolha do seu nome foi iluminada pelo Espírito Santo”.
Sobre a possibilidade de celebrar missas, José Geraldo reafirma que é momento de cuidar da saúde e que a paróquia está em boas mãos e os fiéis ficaram felizes. “Pe. Rafael e Pe. Fernandinho, juntos, serão anunciadores do amor de Deus aos fiéis e peregrinos no Santuário Diocesano Santo Antônio. Todas missas serão celebradas pelos padres que assumem o Santuário”, finalizou.
As outras mudanças promovidas pela Diocese foram: Vigário Geral e Moderador das Cúria Diocesana: Padre Rogério Ruffo e Paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística: Padre Adriano da silva Ramos.
