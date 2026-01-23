O motorista do caminhão de coleta de recicláveis Donizete Tadeu de Souza, de 66 anos, continuará preso, após passar por audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 23. A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em decorrência do atropelamento que resultou na morte da idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, em Franca.
O atropelamento aconteceu na manhã de quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no bairro Jardim Maria Gabriela, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) - uma região de intenso fluxo de pedestres, especialmente pacientes que buscam atendimento médico. Maria do Carmo morreu na hora, sem qualquer chance de socorro.
Segundo as informações apuradas no local, o caminhão da coleta seletiva acessou a avenida pela contramão de direção, realizando uma manobra considerada extremamente perigosa. A vítima foi surpreendida e não conseguiu reagir. Testemunhas relataram que o mesmo caminhão já havia sido visto outras vezes trafegando na contramão naquele trecho, o que reforçou a gravidade do caso.
Donizete foi preso em flagrante ainda no local e conduzido à delegacia. O delegado responsável pela ocorrência, Alan Bazalha Lopes, classificou o crime como homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual - entendimento de que o motorista assumiu o risco de matar ao conduzir o veículo de forma irregular em uma área movimentada.
Diante das circunstâncias, não houve concessão de fiança, e após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, mantendo o motorista recolhido à disposição da Justiça.
Maria do Carmo era natural de Cristais Paulista, cidade onde morou durante a maior parte da vida. Há cerca de nove meses, ela passou a viver em Franca, no Jardim Consolação, com a filha e as netas. A mudança ocorreu após a perda do companheiro, em abril de 2025. O casal morava em um sítio em Cristais, e a família decidiu trazê-la para a cidade para que ela não ficasse sozinha.
Mesmo com a mudança, Maria mantinha sua essência. “Ela era uma mulher lúcida, andava sozinha, fazia as coisinhas dela, sempre gostou de ser independente. Por isso, nunca a impedimos”, relatou, emocionada, a neta Amanda Rafaela da Silva.
O corpo de Maria do Carmo Santos Soares será velado em Cristais Paulista, a partir das 13h, no Velório Municipal, e o sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal.
