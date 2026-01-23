O motorista do caminhão de coleta de recicláveis Donizete Tadeu de Souza, de 66 anos, continuará preso, após passar por audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 23. A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em decorrência do atropelamento que resultou na morte da idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, em Franca.

O atropelamento aconteceu na manhã de quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no bairro Jardim Maria Gabriela, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) - uma região de intenso fluxo de pedestres, especialmente pacientes que buscam atendimento médico. Maria do Carmo morreu na hora, sem qualquer chance de socorro.

Segundo as informações apuradas no local, o caminhão da coleta seletiva acessou a avenida pela contramão de direção, realizando uma manobra considerada extremamente perigosa. A vítima foi surpreendida e não conseguiu reagir. Testemunhas relataram que o mesmo caminhão já havia sido visto outras vezes trafegando na contramão naquele trecho, o que reforçou a gravidade do caso.