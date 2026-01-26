A cidade de Batatais, na região de Franca, já vive o clima do Carnaval e se prepara para mais uma edição de uma das festas mais tradicionais da região. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o município realiza o Batatais Folia 2026, evento promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que contará com desfiles de escolas de samba, blocos de rua, shows e atividades diversas pela cidade.
A folia começa antes da data oficial. No dia 7 de fevereiro, o “Bloco Só Mais Um” realiza um cortejo a partir das 16h, com saída da avenida Nove de Julho, no bairro Castelo.
Na sexta-feira, 13, os blocos abrem o Carnaval. O “Que Bloco é Esse?” se concentra às 19h30 no bairro Riachuelo e segue em cortejo até o Sambódromo, onde o “Bloco da Bilinha” se apresenta às 22h.
O principal evento ocorre no sábado, 14, com o desfile oficial das escolas de samba, a partir das 21h, no Sambódromo “Carlos Henrique Cândido Alves”. Participam as escolas “Unidos do Morro”, “Acadêmicos do Samba”, “Unidos da Liberdade” e “Castelo”, que desfilam com enredos temáticos e serão avaliados em nove quesitos.
A programação segue no domingo, 15, com novo cortejo do “Bloco Só Mais Um”, às 16h, saindo da praça do Batatais Futebol Clube em direção ao lago. À noite, o Sambódromo recebe shows de “Salim & Banda”, às 20h30, e Banda Balaco, às 23h30.
Na segunda-feira, 16, às 21h, acontece o desfile das campeãs, reunindo novamente as escolas de samba. O encerramento do Carnaval será na terça-feira, 17, com matinê às 15h e shows à noite da Galeria do Samba e da Banda Romeu e Julieta.
Segundo a Prefeitura, as arquibancadas do Sambódromo terão entrada gratuita, enquanto os camarotes seguem à venda.
A cidade também definiu a Corte do Carnaval 2026, formada pela rainha Maria Luiza Almeida Marcelo, pelo rei momo Jeferson José da Silva e pelas princesas Tauana Caroline Cipriano e Janaína Elisabete dos Santos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.