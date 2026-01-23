A partir de 2026, entra em vigor no estado de São Paulo uma nova regra que amplia a isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. A medida beneficia milhões de proprietários, especialmente trabalhadores que utilizam a moto como principal meio de transporte ou ferramenta de renda.
A seguir, veja as principais perguntas e respostas sobre a mudança e saiba se o seu veículo se enquadra no benefício.
Quais veículos estão isentos do IPVA em 2026?
Ficam isentos do pagamento do IPVA, a partir de 2026, os seguintes veículos:
• motocicletas,
• motonetas,
• ciclomotores,
desde que tenham até 180 cc de cilindrada, estejam registrados no estado de São Paulo e pertençam a pessoa física.
A isenção vale para motos usadas?
Sim. A isenção vale tanto para motos novas quanto usadas, desde que atendam aos critérios estabelecidos na legislação e estejam com a situação cadastral regular.
É necessário fazer algum pedido para obter a isenção?
Não. A isenção será aplicada de forma automática pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Caso o veículo esteja dentro das regras, o imposto não será lançado no sistema do IPVA 2026.
Quais são os principais critérios para ter direito ao benefício?
Para ter direito à isenção, o veículo deve:
• ter até 180 cilindradas;
• estar em nome de pessoa física;
• estar registrado em São Paulo;
• estar com licenciamento regular até 31 de dezembro de 2025.
Veículos com pendências administrativas ou irregularidades cadastrais podem perder o direito ao benefício.
Quem não está incluído na isenção?
Não têm direito à isenção:
• motos com cilindrada superior a 180 cc;
• veículos registrados em nome de empresas ou pessoas jurídicas;
• motocicletas com débitos, restrições ou problemas no licenciamento;
• veículos que não atendam às exigências legais no momento da cobrança do imposto.
A isenção vale para motos compradas em 2026?
Depende da data e das condições de registro do veículo. Para o IPVA 2026, valem as informações constantes no cadastro estadual na data-base definida pela legislação. Motos registradas fora desse prazo podem não ser contempladas automaticamente.
Quantos veículos devem ser beneficiados?
A estimativa do governo estadual é que cerca de 4,3 milhões de motocicletas deixem de pagar o IPVA em 2026, o que corresponde a aproximadamente três quartos da frota de motos em circulação no estado de São Paulo.
Por que o limite foi ampliado para 180 cc?
A proposta inicial previa isenção para motos de até 150 cc. Durante a tramitação na Assembleia Legislativa, o limite foi ampliado para 180 cc, permitindo a inclusão de modelos populares amplamente utilizados no dia a dia urbano, especialmente por entregadores e trabalhadores autônomos.
A partir de quando a isenção passa a valer?
A nova regra entra em vigor no IPVA 2026. Para o exercício de 2025, permanecem válidas as regras anteriores de tributação.
Onde consultar se a moto está isenta?
A consulta poderá ser feita pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde o contribuinte poderá verificar se há ou não lançamento do imposto para o veículo no exercício de 2026.
