A partir de 2026, entra em vigor no estado de São Paulo uma nova regra que amplia a isenção do IPVA para motocicletas de até 180 cilindradas. A medida beneficia milhões de proprietários, especialmente trabalhadores que utilizam a moto como principal meio de transporte ou ferramenta de renda.



A seguir, veja as principais perguntas e respostas sobre a mudança e saiba se o seu veículo se enquadra no benefício.



Quais veículos estão isentos do IPVA em 2026?



Ficam isentos do pagamento do IPVA, a partir de 2026, os seguintes veículos: