GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
PROJETO MUSICAL

Francano transforma vivências em Franca em músicas; veja

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
WhatsApp/GCN
José Alípio dos Santos, de 71 anos
A cidade de Franca é o tema central de um novo projeto musical lançado por José Alípio dos Santos, de 71 anos. Nascido no município e morando em Brasília há 46 anos, o administrador de empresas decidiu transformar a saudade da terra natal em música, reunindo composições que homenageiam bairros, espaços públicos e a história da cidade.

Sem formação musical, Zé Alípio iniciou a trajetória como compositor em 2025. Ele escreve as letras inspiradas em lembranças da infância e juventude em Franca e utiliza recursos de inteligência artificial para criar a harmonia das canções.

Neste mês, três músicas com temática francana foram lançadas: “Café com Pão”, que faz referência à tradição cafeeira representada na bandeira do município; “Que Saudade da Estação”, inspirada no bairro onde o compositor cresceu; e “Terra Natal”, dedicada à cidade de Franca. Também integra o projeto a canção “O Amor é Diamante”, que retrata a história de vida do autor com sua mulher, igualmente natural de Franca.

Outra homenagem à cidade será lançada em breve. A música “A Praça de Franca”, dedicada à Praça Nossa Senhora da Conceição, um dos pontos mais tradicionais do município, chega às plataformas digitais no dia 6 de fevereiro. Ao todo, cinco músicas fazem referência direta a Franca, sendo que quatro já estão disponíveis para o público.

Segundo o compositor, o objetivo do projeto é valorizar a cidade e compartilhar memórias afetivas.

"Essas músicas são a minha forma de voltar para casa. Franca é parte de quem eu sou, e quero que as pessoas conheçam não só a cidade, mas o sentimento de pertencer a um lugar, mesmo quando a vida nos leva para longe. Não tenho objetivos comerciais, apenas quero que os francanos possam ouvir e conhecer as canções que falam da nossa tão querida Franca", afirma Zé Alípio.

O trabalho conta com o apoio de uma produtora de Brasília e as faixas estão disponíveis em plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer e YouTube.