A cidade de Franca é o tema central de um novo projeto musical lançado por José Alípio dos Santos, de 71 anos. Nascido no município e morando em Brasília há 46 anos, o administrador de empresas decidiu transformar a saudade da terra natal em música, reunindo composições que homenageiam bairros, espaços públicos e a história da cidade.

Sem formação musical, Zé Alípio iniciou a trajetória como compositor em 2025. Ele escreve as letras inspiradas em lembranças da infância e juventude em Franca e utiliza recursos de inteligência artificial para criar a harmonia das canções.

Neste mês, três músicas com temática francana foram lançadas: “Café com Pão”, que faz referência à tradição cafeeira representada na bandeira do município; “Que Saudade da Estação”, inspirada no bairro onde o compositor cresceu; e “Terra Natal”, dedicada à cidade de Franca. Também integra o projeto a canção “O Amor é Diamante”, que retrata a história de vida do autor com sua mulher, igualmente natural de Franca.