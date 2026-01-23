A Casa de Apoio IANSA (Instituição Nossa Senhora Aparecida) promove, nesta sexta-feira, 23, e sábado, 24, mais uma edição do seu tradicional Bazar da Pechincha. A iniciativa une a oportunidade de compras econômicas à solidariedade, com toda a renda revertida para a manutenção das atividades da entidade.
O público poderá adquirir roupas, calçados e acessórios diversos (novos e seminovos) em bom estado de conservação. O grande atrativo são os preços acessíveis, com itens à venda a partir de R$ 2,00.
O valor arrecadado é essencial para custear o trabalho do IANSA, que oferece suporte social, psicológico e jurídico a pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca e seus familiares.
Fundada em 2010, a instituição atende uma média de 1,5 mil pessoas mensalmente. Para manter essa estrutura de acolhimento humanizado, a entidade enfrenta custos operacionais que giram em torno de R$ 100 mil por mês.
O Bazar será realizado na Unidade 2 do IANSA, localizada na Rua João Goes Conrado, 2570, no Bairro São José.
-
Horários:
Sexta-feira (23): das 9h às 17h.
Sábado (24): das 9h às 16h.
Para quem deseja conhecer mais sobre o trabalho ou fazer doações diretas, o contato pode ser feito pelo telefone (16) 3409-2461 ou WhatsApp (16) 99399-9314.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.