23 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
”PECHINCHA”

Roupas e calçados a R$ 2: IANSA promove bazar beneficente

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo GCN
Mega Bazar acontece na Rua João Goes Conrado, 2570, no Bairro São José.
Mega Bazar acontece na Rua João Goes Conrado, 2570, no Bairro São José.

A Casa de Apoio IANSA (Instituição Nossa Senhora Aparecida) promove, nesta sexta-feira, 23, e sábado, 24, mais uma edição do seu tradicional Bazar da Pechincha. A iniciativa une a oportunidade de compras econômicas à solidariedade, com toda a renda revertida para a manutenção das atividades da entidade.

O público poderá adquirir roupas, calçados e acessórios diversos (novos e seminovos) em bom estado de conservação. O grande atrativo são os preços acessíveis, com itens à venda a partir de R$ 2,00.

O valor arrecadado é essencial para custear o trabalho do IANSA, que oferece suporte social, psicológico e jurídico a pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca e seus familiares.

Fundada em 2010, a instituição atende uma média de 1,5 mil pessoas mensalmente. Para manter essa estrutura de acolhimento humanizado, a entidade enfrenta custos operacionais que giram em torno de R$ 100 mil por mês.

O Bazar será realizado na Unidade 2 do IANSA, localizada na Rua João Goes Conrado, 2570, no Bairro São José.

  • Horários:

Sexta-feira (23): das 9h às 17h.

  • Sábado (24): das 9h às 16h.

    • Para quem deseja conhecer mais sobre o trabalho ou fazer doações diretas, o contato pode ser feito pelo telefone (16) 3409-2461 ou WhatsApp (16) 99399-9314.

    Fale com o GCN/Sampi!
    Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
    Clique aqui e fale com nossos repórteres.

    Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários