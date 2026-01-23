A Casa de Apoio Iansa (Instituição Nossa Senhora Aparecida) promove, neste sábado, 24, das 9h às 16h, mais uma edição do seu tradicional Bazar da Pechincha. A iniciativa une a oportunidade de compras econômicas à solidariedade, com toda a renda revertida para a manutenção das atividades da entidade.
O público poderá adquirir roupas, calçados e acessórios diversos (novos e seminovos) em bom estado de conservação. O grande atrativo são os preços acessíveis, com itens à venda a partir de R$ 2,00.
O valor arrecadado é essencial para custear o trabalho do Iansa, que oferece suporte social, psicológico e jurídico a pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca e seus familiares.
Fundada em 2010, a instituição atende uma média de 1,5 mil pessoas mensalmente. Para manter essa estrutura de acolhimento humanizado, a entidade enfrenta custos operacionais que giram em torno de R$ 100 mil por mês.
O bazar é realizado na unidade 2 do Iansa, localizada na rua João Goes Conrado, 2.570, no bairro São José.
Para quem deseja conhecer mais sobre o trabalho ou fazer doações diretas, o contato pode ser feito pelo telefone (16) 3409-2461 ou WhatsApp (16) 99399-9314.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.