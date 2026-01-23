24 de janeiro de 2026
“PECHINCHA”

Iansa promove bazar com roupas e calçados a partir de R$ 2

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Bazar acontece na unidade 2 do Iansa, no bairro São José
A Casa de Apoio Iansa (Instituição Nossa Senhora Aparecida) promove, neste sábado, 24, das 9h às 16h, mais uma edição do seu tradicional Bazar da Pechincha. A iniciativa une a oportunidade de compras econômicas à solidariedade, com toda a renda revertida para a manutenção das atividades da entidade.

O público poderá adquirir roupas, calçados e acessórios diversos (novos e seminovos) em bom estado de conservação. O grande atrativo são os preços acessíveis, com itens à venda a partir de R$ 2,00.

O valor arrecadado é essencial para custear o trabalho do Iansa, que oferece suporte social, psicológico e jurídico a pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca e seus familiares.

Fundada em 2010, a instituição atende uma média de 1,5 mil pessoas mensalmente. Para manter essa estrutura de acolhimento humanizado, a entidade enfrenta custos operacionais que giram em torno de R$ 100 mil por mês.

O bazar é realizado na unidade 2 do Iansa, localizada na rua João Goes Conrado, 2.570, no bairro São José.

Para quem deseja conhecer mais sobre o trabalho ou fazer doações diretas, o contato pode ser feito pelo telefone (16) 3409-2461 ou WhatsApp (16) 99399-9314.

