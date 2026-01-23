A Casa de Apoio Iansa (Instituição Nossa Senhora Aparecida) promove, neste sábado, 24, das 9h às 16h, mais uma edição do seu tradicional Bazar da Pechincha. A iniciativa une a oportunidade de compras econômicas à solidariedade, com toda a renda revertida para a manutenção das atividades da entidade.

O público poderá adquirir roupas, calçados e acessórios diversos (novos e seminovos) em bom estado de conservação. O grande atrativo são os preços acessíveis, com itens à venda a partir de R$ 2,00.

O valor arrecadado é essencial para custear o trabalho do Iansa, que oferece suporte social, psicológico e jurídico a pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca e seus familiares.