Será sepultado nesta sexta-feira, às 13h, no Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista, o corpo de Jorge Luís da Silva, de 58 anos, que morreu após um grave atropelamento enquanto andava de bicicleta, na madrugada desta quinta-feira, 22, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca.
Jorge estava em situação de rua em Franca, segundo informações confirmadas por policiais militares que atenderam a ocorrência. Ele era natural de Patrocínio Paulista e costumava recolher materiais recicláveis para sobreviver. No momento do acidente, carregava uma sacolinha cheia de latinhas, o que reforça o trabalho informal que realizava diariamente pelas ruas da cidade.
O velório acontece no Velório São Vicente, sala 10, com serviços da Funerária Francana. Familiares se deslocaram de Patrocínio Paulista para acompanhar a despedida.
Reconhecimento do corpo
Como Jorge não portava documentos, a identificação inicial foi dificultada. Somente após horas de espera, a irmã da vítima, que mora em Patrocínio Paulista, foi até a Santa Casa de Misericórdia de Franca, onde fez o reconhecimento oficial do corpo.
O atropelamento ocorreu por volta das 5h30, quando ainda estava escuro. Câmeras de monitoramento da Prefeitura de Franca registraram o momento do acidente.
As imagens mostram que Jorge descia na contramão pela alça de acesso que liga a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso à avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro. O trecho é sinalizado para tráfego apenas no sentido de subida, mas o ciclista acabou descendo pelo acesso e entrou repentinamente na frente de um caminhão, que seguia pela via preferencial.
O caminhão trafegava no sentido Residencial Amazonas–Centro e, diante da entrada inesperada do ciclista na pista, o motorista não teve tempo suficiente para desviar. No asfalto, ficaram marcas de frenagem, indicando a tentativa de evitar a colisão.
Socorro e morte
Jorge foi socorrido com vida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa, porém já em estado grave e inconsciente. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
A força da batida foi extrema. Os destroços da bicicleta ficaram espalhados pelo canteiro central da avenida. A bicicleta ficou presa à parte frontal do caminhão, completamente destruída. O garfo quebrou, a roda dianteira se soltou e o quadro ficou retorcido, evidenciando a violência do impacto.
O caso segue registrado e as circunstâncias do acidente foram analisadas pelas autoridades.
