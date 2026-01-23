Será sepultado nesta sexta-feira, às 13h, no Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista, o corpo de Jorge Luís da Silva, de 58 anos, que morreu após um grave atropelamento enquanto andava de bicicleta, na madrugada desta quinta-feira, 22, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca.

Jorge estava em situação de rua em Franca, segundo informações confirmadas por policiais militares que atenderam a ocorrência. Ele era natural de Patrocínio Paulista e costumava recolher materiais recicláveis para sobreviver. No momento do acidente, carregava uma sacolinha cheia de latinhas, o que reforça o trabalho informal que realizava diariamente pelas ruas da cidade.

O velório acontece no Velório São Vicente, sala 10, com serviços da Funerária Francana. Familiares se deslocaram de Patrocínio Paulista para acompanhar a despedida.

Reconhecimento do corpo