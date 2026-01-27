O Governo do Estado de São Paulo, através da Seds (Secretaria de Desenvolvimento Social), divulgou um balanço das ações de proteção à mulher na Região Administrativa de Franca. Em 2025, o programa Auxílio-Aluguel atendeu 124 mulheres vítimas de violência doméstica na região, totalizando um investimento de R$ 426,5 mil.
O benefício é destinado a mulheres que se encontram em situação de risco imediato e precisam deixar suas residências, mas não possuem recursos para garantir uma moradia segura.
Integração da rede de apoio
O avanço no atendimento é fruto da integração entre as Prefeituras, os Creas (Centros de Referência Especializado de Assistência Social) e os Cras (Centros de Referência de Assistência Social). Essa articulação permite que o recurso chegue mais rápido a quem precisa.
A secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, enfatiza o caráter emergencial da medida. “O Auxílio-Aluguel salva vidas. Ele garante que uma mulher possa sair de casa no momento em que mais precisa, com segurança e apoio. O nosso compromisso é assegurar que nenhuma mulher permaneça em risco por falta de proteção”, afirma.
No acumulado desde janeiro de 2025, o Estado de São Paulo já repassou R$ 11,9 milhões para 4,6 mil beneficiárias.
Segundo Marcelo Salera Ricci, da Diretoria de Desenvolvimento Social, a agilidade na liberação do benefício tem sido o foco. "Os municípios têm compreendido o papel do auxílio-aluguel nesse processo de recomeço. Nosso desafio agora é ampliar o alcance e chegar a cidades que ainda não aderiram", explica.
A Seds informou que continuará capacitando as equipes municipais para que todas as cidades estejam aptas a ofertar o auxílio com rapidez e sensibilidade social.
