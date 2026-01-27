O Governo do Estado de São Paulo, através da Seds (Secretaria de Desenvolvimento Social), divulgou um balanço das ações de proteção à mulher na Região Administrativa de Franca. Em 2025, o programa Auxílio-Aluguel atendeu 124 mulheres vítimas de violência doméstica na região, totalizando um investimento de R$ 426,5 mil.

O benefício é destinado a mulheres que se encontram em situação de risco imediato e precisam deixar suas residências, mas não possuem recursos para garantir uma moradia segura.

Integração da rede de apoio

O avanço no atendimento é fruto da integração entre as Prefeituras, os Creas (Centros de Referência Especializado de Assistência Social) e os Cras (Centros de Referência de Assistência Social). Essa articulação permite que o recurso chegue mais rápido a quem precisa.