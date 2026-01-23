A Biblioteca Municipal “Américo Maciel de Castro Júnior” acaba de receber um importante reforço cultural. O espaço ampliou seu acervo com a chegada de 1,4 mil novos títulos, fortalecendo o acesso à leitura gratuita para a população de Franca.
A renovação do catálogo atende a diferentes faixas etárias. Do total recebido, cerca de 800 livros voltados para o público adulto foram adquiridos diretamente pela Secretaria de Esporte e Cultura. Os demais exemplares chegaram via Ministério da Educação, através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), com foco exclusivo nas crianças.
Literatura infantil em destaque
Entre as novidades para os pequenos leitores, destacam-se obras que estimulam a imaginação e a sensibilidade, como:
- Travadinhas;
- Barulhos que a Gente Faz;
- Olha que Viro Bicho de Jardim;
- Ave Alegria;
- Quando Eu Sinto Medo.
Com as novas incorporações, a Biblioteca Municipal ultrapassa a marca de 60,8 mil exemplares disponíveis. Para o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, o investimento é essencial para a democratização do conhecimento.
“Essas novas aquisições aumentam as opções para os leitores e reforçam a biblioteca como um espaço de formação cultural e incentivo ao hábito da leitura”, afirmou.
Para facilitar a busca por títulos sem sair de casa, a população pode consultar o acervo completo de forma on-line. Basta acessar o sistema da Prefeitura (clicando aqui).
