23 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EDUCAÇÃO

Biblioteca Municipal de Franca recebe 1,4 mil novos livros

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Novas obras ampliam opções para públicos adulto e infantil; parte do acervo veio do MEC por meio do PNLD
Novas obras ampliam opções para públicos adulto e infantil; parte do acervo veio do MEC por meio do PNLD

A Biblioteca Municipal “Américo Maciel de Castro Júnior” acaba de receber um importante reforço cultural. O espaço ampliou seu acervo com a chegada de 1,4 mil novos títulos, fortalecendo o acesso à leitura gratuita para a população de Franca.

A renovação do catálogo atende a diferentes faixas etárias. Do total recebido, cerca de 800 livros voltados para o público adulto foram adquiridos diretamente pela Secretaria de Esporte e Cultura. Os demais exemplares chegaram via Ministério da Educação, através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), com foco exclusivo nas crianças.

Literatura infantil em destaque

Entre as novidades para os pequenos leitores, destacam-se obras que estimulam a imaginação e a sensibilidade, como:

  • Travadinhas;
  • Barulhos que a Gente Faz;
  • Olha que Viro Bicho de Jardim;
  • Ave Alegria;
  • Quando Eu Sinto Medo.

Com as novas incorporações, a Biblioteca Municipal ultrapassa a marca de 60,8 mil exemplares disponíveis. Para o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, o investimento é essencial para a democratização do conhecimento.

“Essas novas aquisições aumentam as opções para os leitores e reforçam a biblioteca como um espaço de formação cultural e incentivo ao hábito da leitura”, afirmou.

Para facilitar a busca por títulos sem sair de casa, a população pode consultar o acervo completo de forma on-line. Basta acessar o sistema da Prefeitura (clicando aqui).

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários