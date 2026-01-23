A Biblioteca Municipal “Américo Maciel de Castro Júnior” acaba de receber um importante reforço cultural. O espaço ampliou seu acervo com a chegada de 1,4 mil novos títulos, fortalecendo o acesso à leitura gratuita para a população de Franca.

A renovação do catálogo atende a diferentes faixas etárias. Do total recebido, cerca de 800 livros voltados para o público adulto foram adquiridos diretamente pela Secretaria de Esporte e Cultura. Os demais exemplares chegaram via Ministério da Educação, através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), com foco exclusivo nas crianças.

Literatura infantil em destaque

Entre as novidades para os pequenos leitores, destacam-se obras que estimulam a imaginação e a sensibilidade, como: