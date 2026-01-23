Franca emitiu um alerta preocupante para os pais de alunos. Faltando pouco para o início do ano letivo, a renovação do alvará semestral para o serviço de transporte escolar teve baixa adesão. Dos 114 motoristas cadastrados na Prefeitura, apenas 12 realizaram a renovação até o momento.

O documento é a garantia de que o condutor e o veículo atendem a todas as exigências legais e de segurança para transportar crianças e adolescentes.

Como regularizar

O processo é híbrido. Primeiro, o motorista deve protocolar o pedido na Central On-line da Prefeitura (opção "Renovação do Alvará Municipal – Transporte Escolar").