23 de janeiro de 2026
TRANSPORTE ESCOLAR

Alerta na volta às aulas: das 114 vans, só 12 estão regulares

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
A renovação do alvará é obrigatória e pode gerar até cassação em caso de descumprimento
Franca emitiu um alerta preocupante para os pais de alunos. Faltando pouco para o início do ano letivo, a renovação do alvará semestral para o serviço de transporte escolar teve baixa adesão. Dos 114 motoristas cadastrados na Prefeitura, apenas 12 realizaram a renovação até o momento.

O documento é a garantia de que o condutor e o veículo atendem a todas as exigências legais e de segurança para transportar crianças e adolescentes.

Como regularizar

O processo é híbrido. Primeiro, o motorista deve protocolar o pedido na Central On-line da Prefeitura (opção "Renovação do Alvará Municipal – Transporte Escolar").

Após o protocolo digital, é necessário comparecer presencialmente à Secretaria de Segurança, localizada na Alameda Vicente Leporace, 4.655, Parque dos Pinhais, ou à Central de Atendimento, no Paço Municipal (segunda a sexta, das 8h30 às 16h) para apresentar os documentos originais.

Documentação exigida

Não é necessário levar cópias, apenas os originais de:

  • CNH com EAR (Exerce Atividade Remunerada);
  • Certidão de distribuição de ações criminais (validade 30 dias);
  • Certidão de quitação eleitoral;
  • Atestado médico (validade 90 dias);
  • Comprovante de endereço;
  • Documento do veículo e Tacógrafo;
  • Vistoria do DETRAN (ATE);
  • Quitação da Dívida Ativa (se houver).

A Prefeitura diz que a fiscalização, realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), será rigorosa. A falta de vistoria e alvará pode gerar infrações, apreensão do veículo e cancelamento do registro. Pela legislação, a permissão pode ser cassada após 12 meses sem renovação.

A administração municipal reforça que a segurança começa na contratação. Pais e responsáveis devem exigir do transportador a apresentação do alvará atualizado antes de fechar o contrato para o ano letivo.

