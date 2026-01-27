A OFMP (Orquestra Francana de Música Popular) abriu uma oportunidade para quem deseja aprender a tocar um instrumento ou aprimorar suas habilidades musicais. Estão disponíveis 40 vagas para oficinas gratuitas de música em Franca.

As aulas contemplam instrumentos fundamentais da cultura brasileira: acordeon, violão, viola caipira, cavaquinho, bandolim e percussão. O curso é voltado tanto para iniciantes (a partir de 10 anos) quanto para alunos de nível intermediário e avançado.

Como funcionam as aulas

As atividades acontecem semanalmente, todas as segundas-feiras, entre 15h e 19h (com duração de uma hora por turma). O local das oficinas é a Escola Estadual "Professor Pedro Nunes Rocha", localizada na rua Joviano Soares, 2650, na Vila Europa.