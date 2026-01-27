A OFMP (Orquestra Francana de Música Popular) abriu uma oportunidade para quem deseja aprender a tocar um instrumento ou aprimorar suas habilidades musicais. Estão disponíveis 40 vagas para oficinas gratuitas de música em Franca.
As aulas contemplam instrumentos fundamentais da cultura brasileira: acordeon, violão, viola caipira, cavaquinho, bandolim e percussão. O curso é voltado tanto para iniciantes (a partir de 10 anos) quanto para alunos de nível intermediário e avançado.
Como funcionam as aulas
As atividades acontecem semanalmente, todas as segundas-feiras, entre 15h e 19h (com duração de uma hora por turma). O local das oficinas é a Escola Estadual "Professor Pedro Nunes Rocha", localizada na rua Joviano Soares, 2650, na Vila Europa.
Um requisito importante é que os participantes precisam possuir o próprio instrumento. Além das aulas técnicas, os alunos participarão de atividades de prática de conjunto, vivenciando a experiência de tocar em grupo.
O projeto conta com professores reconhecidos na cena musical de Franca, como Marquinho Sabino (percussão), André Giacometti e Claryssa Pádua (violão), Guilherme Garcia (cavaquinho/bandolim) e Ronaldo Sabino (viola/acordeon).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, clicando aqui, até o dia 9 de fevereiro.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.