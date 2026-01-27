O motorista do caminhão carregado com telhas que atingiu um Creta que estava estacionado na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, se apresentou ao proprietário do carro arcando com or prejuizos e afirmou que foi embora, pois não percebeu o que tinha acontecido, já que o caminhão é grande e estava pesado.

O veículo atingido, um Hyundai Creta branco, pertence a um trabalhador que estava em serviço em frente ao local no momento do acidente.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o caminhão seguia pela avenida Dom Pedro I quando o motorista tentou realizar a conversão para acessar a rua Romildo Moreli. Durante a manobra, ele não teria calculado corretamente o espaço necessário para a passagem do veículo, que é de grande porte e estava bastante carregado, e acabou raspando na lateral esquerda do automóvel estacionado.