O motorista do caminhão carregado com telhas que atingiu um Creta que estava estacionado na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, se apresentou ao proprietário do carro arcando com or prejuizos e afirmou que foi embora, pois não percebeu o que tinha acontecido, já que o caminhão é grande e estava pesado.
O veículo atingido, um Hyundai Creta branco, pertence a um trabalhador que estava em serviço em frente ao local no momento do acidente.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o caminhão seguia pela avenida Dom Pedro I quando o motorista tentou realizar a conversão para acessar a rua Romildo Moreli. Durante a manobra, ele não teria calculado corretamente o espaço necessário para a passagem do veículo, que é de grande porte e estava bastante carregado, e acabou raspando na lateral esquerda do automóvel estacionado.
Com o impacto, o Hyundai Creta sofreu danos consideráveis. O retrovisor foi arrancado e a lateral do carro ficou riscada. Apesar da colisão, o caminhão não apresentou nenhum dano visível.
Após o ocorrido, o motorista seguiu viagem. Segundo a empresa responsável pelo caminhão, o condutor afirmou que não percebeu o impacto no momento do acidente, justamente por causa do peso e do tamanho do veículo, e por isso continuou o trajeto normalmente.
A equipe do portal GCN/Sampi entrou em contato com o proprietário do carro, que confirmou que a empresa responsável pelo caminhão se apresentou e arcou com todos os prejuízos causados ao veículo.
Em nota, a representante da empresa SGG Aços explicou que o caminhão estava realizando uma entrega no momento do acidente e reforçou que a situação foi resolvida de forma imediata após o contato com o proprietário do carro. “Ele estava fazendo uma entrega e acabou batendo no Creta, mas já foi tudo resolvido. Já foi pago o que precisava ser pago. Só não falamos antes porque o motorista não percebeu o que tinha acontecido. Mas já conseguimos contato com o proprietário e tudo já foi pago”, afirmou.
Ainda segundo a empresa, o motorista pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu que não teve intenção de deixar o local sem prestar esclarecimentos, reforçando que não percebeu o impacto no momento da manobra.
Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e o caso foi solucionado de forma amigável entre as partes envolvidas.
