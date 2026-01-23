23 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Pedro Dartibale/GCN
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 23, em Franca:

Nome: Sirlei Antônio da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Claudio Giudece
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Aguinaldo Gomes da Paixão
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Maria do Carmo Santos Soares
Idade: Não informada
Local do velório: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Jorge Luis da Silva
Idade: 58 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Valter Costa Pereira
Idade: 73 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 16h

