Veja o obituário desta sexta-feira, 23, em Franca:
Nome: Sirlei Antônio da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Claudio Giudece
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Aguinaldo Gomes da Paixão
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Maria do Carmo Santos Soares
Idade: Não informada
Local do velório: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 17h
Nome: Jorge Luis da Silva
Idade: 58 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Valter Costa Pereira
Idade: 73 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 16h
