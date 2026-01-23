Veja o obituário desta sexta-feira, 23, em Franca:

Nome: Sirlei Antônio da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Claudio Giudece

Idade: Não informada

Local do velório: Direto

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h