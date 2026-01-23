O francano pode se preparar para um fim de semana de clima misto, mas aproveitável. A previsão da Climatempo para os próximos dias indica um padrão meteorológico: o sol vai aparecer todos os dias, as temperaturas sobem gradativamente, mas o guarda-chuva deve estar sempre por perto para se proteger de chuvas rápidas e passageiras.

Nesta quinta-feira, 22, o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) registrou 26,9 mm de chuva, com isso Franca chega a 198 mm de chuva registrados em Janeiro. Apesar do alto número, a cidade ainda está abaixo da média histórica, de 282 mm.

Nesta sexta-feira, 23, o dia será de sol com muitas nuvens, e a chuva prevista é de apenas 2,7 mm, ocorrendo de forma rápida durante o dia e à noite. A temperatura máxima será de 24°C e a boa notícia para quem planeja o início do descanso é que o "índice de churrasco" aponta que "tá valendo", ou seja, as condições climáticas não devem atrapalhar o lazer ao ar livre, desde que haja um local coberto por perto.