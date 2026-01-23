A Polícia Civil de Franca usa imagens de câmeras de segurança para apurar o atropelamento que terminou na morte de uma idosa nessa quinta-feira, 22, em Franca. As gravações mostram que o caminhão de coleta de lixo trafegava na contramão outras vezes, antes do acidente fatal.
Além das imagens do atropelamento fatal, a investigação também analisou registros de outras duas quintas-feiras, nos dias 8 e 15 de janeiro. Segundo a polícia, os vídeos mostram o mesmo caminhão fazendo o trajeto irregular em outras ocasiões.
De acordo com moradores do Jardim Maria Gabriela, o caminhão costumava realizar o retorno na contramão, percorrendo cerca de 50 metros de forma irregular. Ainda segundo as imagens, ele descia a rua Jeremias Guilherme, acessava a avenida Geraldo Teodoro Martins na contramão e seguia para subir a rua Matheus Garcia Robles.
O local do acidente é muito movimentado por pedestres, principalmente pela proximidade das unidades de saúde - NGA e do Pronto-socorro Infantil -, casas e Hemocentro.
O motorista do caminhão, Donizete Tadeu de Souza, de 66 anos, foi preso em flagrante após dirigir na contramão e atropelar a idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, que morreu no local. Ele deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, 23.
A Polícia Civil segue investigando o caso.
