A Polícia Civil de Franca usa imagens de câmeras de segurança para apurar o atropelamento que terminou na morte de uma idosa nessa quinta-feira, 22, em Franca. As gravações mostram que o caminhão de coleta de lixo trafegava na contramão outras vezes, antes do acidente fatal.

Além das imagens do atropelamento fatal, a investigação também analisou registros de outras duas quintas-feiras, nos dias 8 e 15 de janeiro. Segundo a polícia, os vídeos mostram o mesmo caminhão fazendo o trajeto irregular em outras ocasiões.

De acordo com moradores do Jardim Maria Gabriela, o caminhão costumava realizar o retorno na contramão, percorrendo cerca de 50 metros de forma irregular. Ainda segundo as imagens, ele descia a rua Jeremias Guilherme, acessava a avenida Geraldo Teodoro Martins na contramão e seguia para subir a rua Matheus Garcia Robles.