Os jogos da Veterana no Lanchão serão, neste domingo, 25, às 10h, contra o Catanduva; Desportivo Brasil, dia 4 de fevereiro; Suzano, dia 8 de fevereiro; o São Bernardo, dia 14 de fevereiro, este em um sábado, às 15h30; Rio Branco, dia 25 de fevereiro, este numa quarta-feira, às 19h30; Rio Preto, dia 4 de março (quarta-feira, às 19h30) e Rio Claro, dia 15 de março.

As 16 equipes da A3 de 2026 se enfrentarão em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores para a fase mata-mata, que inclui quartas de final, semifinais e finais, decididas em jogos de ida e volta. As equipes com as melhores campanhas farão o segundo jogo em seus domínios. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. O campeão e o vice garantem o acesso à Série A2 em 2027, enquanto as duas últimas equipes serão rebaixadas ao Paulistão A4.