A Francana está na reta final da preparação para a estreia no Campeonato Paulista Série A3, neste domingo, 25, às 10h, no estádio Lanchão, em Franca. Para contar com o apoio maciço da torcida nas partidas em casa, o clube lançou passaporte para a A3.
O clube lançou o pacote ao valor de R$ 105 para os 7 jogos que a equipe fará em seus domínios na primeira fase da competição. Desse modo, cada jogo sairá por R$ 15 reais, válido para arquibancada.
Os passaportes poderão ser adquiridos apenas nas lojas ‘Tenda Árabe’ e da Francana, anexa ao Lanchão. Os valores dos ingressos únicos da equipe no Lanchão ao longo do campeonato são R$ 20 nas arquibancadas e R$ 40 na área coberta.
Os jogos da Veterana no Lanchão serão, neste domingo, 25, às 10h, contra o Catanduva; Desportivo Brasil, dia 4 de fevereiro; Suzano, dia 8 de fevereiro; o São Bernardo, dia 14 de fevereiro, este em um sábado, às 15h30; Rio Branco, dia 25 de fevereiro, este numa quarta-feira, às 19h30; Rio Preto, dia 4 de março (quarta-feira, às 19h30) e Rio Claro, dia 15 de março.
As 16 equipes da A3 de 2026 se enfrentarão em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores para a fase mata-mata, que inclui quartas de final, semifinais e finais, decididas em jogos de ida e volta. As equipes com as melhores campanhas farão o segundo jogo em seus domínios. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. O campeão e o vice garantem o acesso à Série A2 em 2027, enquanto as duas últimas equipes serão rebaixadas ao Paulistão A4.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.