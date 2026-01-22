A Francana está nos preparativos finais para a estreia no Campeonato Paulista Série A3, neste domingo, 25, às 10h, no estádio “Lanchão”, em Franca. Para garantir o apoio da torcida em casa, o clube lançou um passaporte para a competição.

O clube lançou um pacote promocional de R$ 105 para os sete jogos da equipe em casa na primeira fase da competição. Com isso, cada jogo sai por R$ 15 na arquibancada.

Os passaportes estarão disponíveis para compra exclusivamente nas lojas Tenda Árabe e da Francana, que fica ao lado do Lanchão. Os ingressos únicos da equipe para o Lanchão durante todo o campeonato custam R$ 20 nas arquibancadas e R$ 40 na área coberta.