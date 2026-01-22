A Francana está nos preparativos finais para a estreia no Campeonato Paulista Série A3, neste domingo, 25, às 10h, no estádio “Lanchão”, em Franca. Para garantir o apoio da torcida em casa, o clube lançou um passaporte para a competição.
O clube lançou um pacote promocional de R$ 105 para os sete jogos da equipe em casa na primeira fase da competição. Com isso, cada jogo sai por R$ 15 na arquibancada.
Os passaportes estarão disponíveis para compra exclusivamente nas lojas Tenda Árabe e da Francana, que fica ao lado do Lanchão. Os ingressos únicos da equipe para o Lanchão durante todo o campeonato custam R$ 20 nas arquibancadas e R$ 40 na área coberta.
Os jogos da Veterana no Lanchão serão:
- Catanduva neste domingo
- Desportivo Brasil, 4 de fevereiro;
- Suzano, dia 8 de fevereiro;
- São Bernardo, dia 14 de fevereiro;
- Rio Branco, dia 25 de fevereiro;
- Rio Preto, dia 4 de março;
- Rio Claro, dia 15 de março.
Série A3
As 16 equipes da A3 de 2026 se enfrentarão em turno único na primeira fase, classificando as oito melhores para a fase mata-mata, que inclui quartas de final, semifinais e finais, decididas em jogos de ida e volta. As equipes com as melhores campanhas farão o segundo jogo em seus domínios.
Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. O campeão e o vice garantem o acesso à Série A2 em 2027, enquanto as duas últimas equipes serão rebaixadas para o Campeonato Paulista Série A4.
