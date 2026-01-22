O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A Raposa, que iniciou sua trajetória na competição no Grupo 13, com sede em Franca, vai em busca do bicampeonato do principal torneio de base do Brasil.
Composto por Francana, Cruzeiro, Barra-SC e Esporte de Patos-PB, os jogos do grupo 13 foram disputados no estádio municipal "José Lancha Filho", o "Lanchão". Em solo francano, o Cabuloso estreou com vitória por 3 a 0 contra o Barra, e depois venceu por 1 a 0 o Esporte de Patos. A equipe mineira encerrou a primeira fase ao vencer os donos da casa por 1 a 0.
Apesar de terminar em primeiro lugar do grupo, o Cruzeiro disputou a segunda fase em Patrocínio Paulista, onde superou o "anfitrião" Meia-Noite por 3 a 1. Na terceira fase, voltou à Franca para eliminar a Ponte Preta por 3 a 0 - último jogo que a cidade recebeu nesta edição da Copinha.
Na sequência do campeonato, a equipe de Belo Horizonte (MG) venceu o Santos por 3 a 1, em São Carlos, pelas oitavas de final, e o Guanabara City por 3 a 0, também em São Carlos, pelas quartas de final.
O Cruzeiro selou a classificação para a decisão da Copinha ao vencer o Grêmio de virada por 3 a 2 nesta quarta-feira, 21, em Taubaté. O time mineiro chegou a estar perdendo por 2 a 1 a partida.
Agora, o Cruzeiro espera o vencedor do jogo entre São Paulo e Ibrachina desta quinta-feira, 22, no Morumbi, em São Paulo (SP). A final será realizada no domingo, 25, data do aniversário da capital paulista, no estádio do Pacaembu.
O único título do Cabuloso na competição aconteceu em 2007. O maior campeão da Copinha é o Corinthians, com 11 conquistas, seguido de São Paulo, Fluminense e Internacional, cada equipe com cinco títulos.
