O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A Raposa, que iniciou sua trajetória na competição no Grupo 13, com sede em Franca, vai em busca do bicampeonato do principal torneio de base do Brasil.

Composto por Francana, Cruzeiro, Barra-SC e Esporte de Patos-PB, os jogos do grupo 13 foram disputados no estádio municipal "José Lancha Filho", o "Lanchão". Em solo francano, o Cabuloso estreou com vitória por 3 a 0 contra o Barra, e depois venceu por 1 a 0 o Esporte de Patos. A equipe mineira encerrou a primeira fase ao vencer os donos da casa por 1 a 0.

Apesar de terminar em primeiro lugar do grupo, o Cruzeiro disputou a segunda fase em Patrocínio Paulista, onde superou o "anfitrião" Meia-Noite por 3 a 1. Na terceira fase, voltou à Franca para eliminar a Ponte Preta por 3 a 0 - último jogo que a cidade recebeu nesta edição da Copinha.