A Polícia Militar apreendeu mais de dez quilos de maconha durante uma ação realizada nesta quinta-feira, 22, no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. Além da droga, os policiais encontraram pedras de crack, balanças de precisão, facas, aparelhos celulares e dinheiro. Todo o material estava em uma casa usada como ponto de distribuição.
Segundo a corporação, os militares chegaram ao imóvel após receberem uma denúncia anônima informando sobre a movimentação suspeita no local. Durante a vigilância, um homem foi surpreendido ao sair da residência em uma motocicleta Honda Bis, momento em que os policiais tentaram realizar a abordagem.
Ainda de acordo com a polícia, o suspeito fugiu da abordagem, dando início a uma perseguição. Ele foi detido pouco depois. O homem realizava um “delivery de drogas”, fazendo entregas em bairros da região Sul da cidade.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada para as entregas também foi apreendida e levada para a delegacia.
A Polícia Militar acredita que outras pessoas possam estar envolvidas no esquema de tráfico, e o caso segue sendo investigado para identificar possíveis comparsas e a extensão da atuação do grupo.
