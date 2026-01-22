A Polícia Militar apreendeu mais de dez quilos de maconha durante uma ação realizada nesta quinta-feira, 22, no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. Além da droga, os policiais encontraram pedras de crack, balanças de precisão, facas, aparelhos celulares e dinheiro. Todo o material estava em uma casa usada como ponto de distribuição.

Segundo a corporação, os militares chegaram ao imóvel após receberem uma denúncia anônima informando sobre a movimentação suspeita no local. Durante a vigilância, um homem foi surpreendido ao sair da residência em uma motocicleta Honda Bis, momento em que os policiais tentaram realizar a abordagem.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito fugiu da abordagem, dando início a uma perseguição. Ele foi detido pouco depois. O homem realizava um “delivery de drogas”, fazendo entregas em bairros da região Sul da cidade.