Um caso de violência contra uma criança foi registrado na manhã desta quinta-feira, 22, no Centro de Franca. Imagens de uma câmera de segurança mostram uma mulher agredindo uma menina no calçadão da rua Marechal Deodoro.

A primeira agressão foi com uma mochila que a mulher levava nas costas. Ela atingiu a criança e a derrubou no chão. Na sequência, pegou a menina pelo braço, levantou e a levou de encontro ao chão novamente, além de desferir mais dois tapas na cabeça da vítima.

A criança chegou a fugir da agressora, mas retornou ao encontro dela chorando. Foi quando a mulher desferiu mais um tapa no rosto da menina, que caiu novamente ao chão.