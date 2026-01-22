Um caso de violência contra uma criança foi registrado na manhã desta quinta-feira, 22, no Centro de Franca. Imagens de uma câmera de segurança mostram uma mulher agredindo uma menina no calçadão da rua Marechal Deodoro.
A primeira agressão foi com uma mochila que a mulher levava nas costas. Ela atingiu a criança e a derrubou no chão. Na sequência, pegou a menina pelo braço, levantou e a levou de encontro ao chão novamente, além de desferir mais dois tapas na cabeça da vítima.
A criança chegou a fugir da agressora, mas retornou ao encontro dela chorando. Foi quando a mulher desferiu mais um tapa no rosto da menina, que caiu novamente ao chão.
Segundo relatos de testemunhas que estavam no local, além das agressões vistas no vídeo, a agressora teria ainda dado mais um soco no rosto da criança, porém este não foi registrado nas imagens.
Uma das testemunhas interviu na situação e deu voz de prisão para a mulher, partindo do previsto no Artigo 301 do Código Penal Brasileiro, que garante o direito de qualquer cidadão dar voz de prisão a uma pessoa que cometa flagrante delito. A agressora, ao ouvir a ordem, pegou a criança no colo e fugiu do local.