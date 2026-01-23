A comunidade do Parque do Horto, em Franca, tem 29 motivos para comemorar. A Escola Estadual “Maria Pia Silva Castro” divulgou os resultados do Provão Paulista de 2025, com 29 alunos garantindo vagas em instituições de ensino superior gratuitas e de alta qualidade.
Entre os aprovados estão:
- Thainá Santiago Bastos Lima foi aprovada em Administração na USP (Universidade de São Paulo), considerada uma das melhores instituições da América Latina.
- Thiago Zago Oliveira garantiu sua vaga no curso de História da Unesp (Universidade Estadual Paulista), no campus de Franca.
Além das universidades estaduais, a formação técnica e tecnológica também foi o destino da maioria. Outros 27 alunos da escola garantiram suas vagas na Fatec (Faculdade de Tecnologia), preparando-se para ingressar rapidamente no mercado de trabalho com qualificação de excelência.
“Esforço e determinação”
Em nota divulgada nas redes sociais, a direção da escola celebrou a conquista, destacando tanto alunos que estão na instituição desde os anos iniciais quanto aqueles que chegaram ao longo da jornada.
"Acreditamos no poder transformador da educação. Quando há esforço e determinação, as oportunidades surgem. Seguimos confiantes em muitos futuros promissores que ainda virão", declarou a escola.
Confira a lista dos alunos aprovados:
- Abner Gabriel Seabra Soares
- Adriel Oliveira Tostes
- Adrielli Neves Silveira
- Ana Carolina Rodrigues Ferreira
- André Fernando De Souza
- Gabriel Porto Moscardini
- Isabela Cristina Da Silva
- Isabella Vitoria Genaro Dos Reis
- Italo Ribeiro Da Silva
- Jessica Araujo De Jesus Silva
- Joana Aparecida De Souza
- Joao Victor De Andrade Marques
- Livia Rodrigues Silva
- Lorena Kethelyn Barbosa
- Lucas Gabriel Ferreira Da Silva
- Luis Felipe Pereira
- Luis Gustavo Biasoli Rodrigues
- Maria Eduarda Silveira Terencio
- Matheus Miguel De Jesus Silva
- Micaella Dos Santos Garcia
- Rafaela Sousa Barros
- Ruan Gabriel Lima Riani
- Sarah Januario De Oliveira
- Stefani Figueirali Ribeiro
- Thainá Santiago Bastos Lima (USP)
- Thamyris Martins Pereira
- Thiago Zago Oliveira (Unesp)
- Victor Hugo Silva De Oliveira
- Ysabella Vitoria De Oliveira
Comentários
2 Comentários
-
AGNALDO NATALINO PEREIRA DE SOUZA 14 horas atrásFico feliz de ter ministrado aula para os dois terceiros do noturno em 2025. Parabéns a todos os alunos em especial à Lorena que enfrentou dificuldades no processo.
-
Leandra 1 dia atrasFinalmente o editorial do jornal, parou de ficar publicando notícias ruins de escola, querendo responsabilizar gestores pelas brigas e conflitos ocorridos e se dignificou a publicar o que realmente interessa: as coisas boas que acontecem nos \"bastidores\" da escola! Parabéns a toda equipe gestora, corpo docente, alunos, funcionários e comunidade! A escola, e o bairro merecem essa conquista!!!