A comunidade do Parque do Horto, em Franca, tem 29 motivos para comemorar. A Escola Estadual “Maria Pia Silva Castro” divulgou os resultados do Provão Paulista de 2025, com 29 alunos garantindo vagas em instituições de ensino superior gratuitas e de alta qualidade.

Entre os aprovados estão:

Thainá Santiago Bastos Lima foi aprovada em Administração na USP (Universidade de São Paulo), considerada uma das melhores instituições da América Latina.

Thiago Zago Oliveira garantiu sua vaga no curso de História da Unesp (Universidade Estadual Paulista), no campus de Franca.

Além das universidades estaduais, a formação técnica e tecnológica também foi o destino da maioria. Outros 27 alunos da escola garantiram suas vagas na Fatec (Faculdade de Tecnologia), preparando-se para ingressar rapidamente no mercado de trabalho com qualificação de excelência.