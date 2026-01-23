25 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PARQUE DO HORTO

Alunos de escola estadual conquistam vagas na USP, Unesp e Fatec

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google
Escola Estadual Professora Maria Pia Silva Castro, em Franca
Escola Estadual Professora Maria Pia Silva Castro, em Franca

A comunidade do Parque do Horto, em Franca, tem 29 motivos para comemorar. A Escola Estadual “Maria Pia Silva Castro” divulgou os resultados do Provão Paulista de 2025, com 29 alunos garantindo vagas em instituições de ensino superior gratuitas e de alta qualidade.

Entre os aprovados estão:

  • Thainá Santiago Bastos Lima foi aprovada em Administração na USP (Universidade de São Paulo), considerada uma das melhores instituições da América Latina.
  • Thiago Zago Oliveira garantiu sua vaga no curso de História da Unesp (Universidade Estadual Paulista), no campus de Franca.

Além das universidades estaduais, a formação técnica e tecnológica também foi o destino da maioria. Outros 27 alunos da escola garantiram suas vagas na Fatec (Faculdade de Tecnologia), preparando-se para ingressar rapidamente no mercado de trabalho com qualificação de excelência.

“Esforço e determinação”

Em nota divulgada nas redes sociais, a direção da escola celebrou a conquista, destacando tanto alunos que estão na instituição desde os anos iniciais quanto aqueles que chegaram ao longo da jornada.

"Acreditamos no poder transformador da educação. Quando há esforço e determinação, as oportunidades surgem. Seguimos confiantes em muitos futuros promissores que ainda virão", declarou a escola.

Confira a lista dos alunos aprovados:

  • Abner Gabriel Seabra Soares
  • Adriel Oliveira Tostes
  • Adrielli Neves Silveira
  • Ana Carolina Rodrigues Ferreira
  • André Fernando De Souza
  • Gabriel Porto Moscardini
  • Isabela Cristina Da Silva
  • Isabella Vitoria Genaro Dos Reis
  • Italo Ribeiro Da Silva
  • Jessica Araujo De Jesus Silva
  • Joana Aparecida De Souza
  • Joao Victor De Andrade Marques
  • Livia Rodrigues Silva
  • Lorena Kethelyn Barbosa
  • Lucas Gabriel Ferreira Da Silva
  • Luis Felipe Pereira
  • Luis Gustavo Biasoli Rodrigues
  • Maria Eduarda Silveira Terencio
  • Matheus Miguel De Jesus Silva
  • Micaella Dos Santos Garcia
  • Rafaela Sousa Barros
  • Ruan Gabriel Lima Riani
  • Sarah Januario De Oliveira
  • Stefani Figueirali Ribeiro
  • Thainá Santiago Bastos Lima (USP)
  • Thamyris Martins Pereira
  • Thiago Zago Oliveira (Unesp)
  • Victor Hugo Silva De Oliveira
  • Ysabella Vitoria De Oliveira

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

2 Comentários

  • AGNALDO NATALINO PEREIRA DE SOUZA 14 horas atrás
    Fico feliz de ter ministrado aula para os dois terceiros do noturno em 2025. Parabéns a todos os alunos em especial à Lorena que enfrentou dificuldades no processo.
  • Leandra 1 dia atras
    Finalmente o editorial do jornal, parou de ficar publicando notícias ruins de escola, querendo responsabilizar gestores pelas brigas e conflitos ocorridos e se dignificou a publicar o que realmente interessa: as coisas boas que acontecem nos \"bastidores\" da escola! Parabéns a toda equipe gestora, corpo docente, alunos, funcionários e comunidade! A escola, e o bairro merecem essa conquista!!!