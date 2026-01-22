A Prefeitura de Patrocínio Paulista se manifestou nesta quinta-feira, 22, sobre o afastamento de uma diretora de escola infantil do município, após denúncias de omissão em casos de estupro de vulnerável que estariam ocorrendo na instituição.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que, após ser formalmente comunicada sobre os fatos, tomou as providências administrativas cabíveis e colaborou com as autoridades competentes para dar continuidade à apuração.

A administração municipal repudiou qualquer forma de violência, especialmente contra crianças e adolescentes, e reafirmou seu compromisso com a proteção integral dos alunos da rede municipal de ensino.