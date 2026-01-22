Moradores do Jardim Luiza I, na região Norte de Franca, enfrentam uma rotina de medo e insegurança devido à ocupação irregular de uma área de mata por pessoas em situação de rua. O problema, que se arrasta desde o ano passado, se agravou nos últimos meses com o aumento do número de ocupantes, segundo relatos da população.
De acordo com as denúncias, barracos improvisados foram montados no interior da mata, localizada na rua Walter Barbosa, onde há consumo frequente de entorpecentes, comportamento agressivo e incêndios quase diários.
A fumaça, segundo uma moradora da região, que preferiu não se identificar, torna o ar “irrespirável”, com forte odor semelhante à queima de fios e outros materiais.
“Tenho duas crianças pequenas e somos praticamente obrigados a sair de casa por causa do cheiro. Sempre saímos com o coração na mão, com medo de invasão ou de alguma agressão”, relatou.
Além do impacto ambiental e da sensação de insegurança, a moradora afirmou que os ocupantes costumam abordar residentes de forma intimidatória, exigindo dinheiro ou comida. A situação teria culminado em um episódio de violência envolvendo um animal de estimação da família. Na última terça-feira, 20, um cachorro da raça pitbull, ainda filhote, teria fugido por poucos minutos e sido agredido com pedaços de pau por pessoas que ocupam a mata.
“O cachorro ficou apenas dois minutos fora de casa. Eles pegaram ele e bateram. Hoje ele está em observação veterinária por 72 horas por causa das pancadas”, afirmou.
A moradora pede que as autoridades competentes façam uma vistoria no local, adotem medidas para proteger a área ambiental e garantam segurança às famílias que vivem no entorno. “Está ficando impossível morar aqui. Não é só uma questão social, é uma questão de segurança, saúde pública e meio ambiente”, desabafou.
O que diz a Prefeitura?
Em nota, a Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Ação Social, informou que a equipe do Serviço de Abordagem Social esteve no local apontado pela denúncia, porém não encontrou pessoas no momento da vistoria. A administração municipal comunicou ainda que o atendimento e as orientações do serviço serão intensificados na região.
A Secretaria reforça que o Serviço de Abordagem Social pode ser acionado pelo telefone (16) 99965-6571.
