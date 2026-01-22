Moradores do Jardim Luiza I, na região Norte de Franca, enfrentam uma rotina de medo e insegurança devido à ocupação irregular de uma área de mata por pessoas em situação de rua. O problema, que se arrasta desde o ano passado, se agravou nos últimos meses com o aumento do número de ocupantes, segundo relatos da população.

De acordo com as denúncias, barracos improvisados foram montados no interior da mata, localizada na rua Walter Barbosa, onde há consumo frequente de entorpecentes, comportamento agressivo e incêndios quase diários.

A fumaça, segundo uma moradora da região, que preferiu não se identificar, torna o ar “irrespirável”, com forte odor semelhante à queima de fios e outros materiais.