A rotatória do bairro Zanetti, na zona Sul de Franca, sempre foi alvo de críticas por não atender a demanda de veículos em horários de pico. Para melhorar o fluxo de veículos, a confluência as avenida Jaime Tellini e São Vicente passou por obra, mas as reclamações por moradores e usuários das vias próximas continuam.

A queixa mais acentuada é em relação a uma terceira faixa, criada para agilizar o fluxo, mas a via ficou muito estreita. A faixa não comporta trânsito de carretas, inclusive um desses veículos grandes ficou entalado entre a nova divisória de concreto em um poste de iluminação.

Em entrevista nessa quinta-feira, 22, ao programa Show da Manhã, de Valdes Rodrigues, na rádio Difusora, o secretário de Segurança de Franca, Major Osvaldo de Oliveira Júnior, mais conhecido como Major Júnior, disse que a nova faixa implantada à direita, que possibilita os veículos transitarem sem parar na rotatória, representa uma fluidez de 40% do trânsito no local.