A rotatória do bairro Zanetti, na zona Sul de Franca, sempre foi alvo de críticas por não atender a demanda de veículos em horários de pico. Para melhorar o fluxo de veículos, a confluência as avenida Jaime Tellini e São Vicente passou por obra, mas as reclamações por moradores e usuários das vias próximas continuam.
A queixa mais acentuada é em relação a uma terceira faixa, criada para agilizar o fluxo, mas a via ficou muito estreita. A faixa não comporta trânsito de carretas, inclusive um desses veículos grandes ficou entalado entre a nova divisória de concreto em um poste de iluminação.
Em entrevista nessa quinta-feira, 22, ao programa Show da Manhã, de Valdes Rodrigues, na rádio Difusora, o secretário de Segurança de Franca, Major Osvaldo de Oliveira Júnior, mais conhecido como Major Júnior, disse que a nova faixa implantada à direita, que possibilita os veículos transitarem sem parar na rotatória, representa uma fluidez de 40% do trânsito no local.
“As adequações que foram feitas naquela rotatória foram visando a dar maior fluxo, maior rapidez a esse trânsito. Então, foi feita ali uma passagem para a direita livre, e que isso aí vai representar um adianto de pelo menos 40% no fluxo de veículos”.
Outro questionamento foi em relação aos prismas acompanhando o calçamento, que estariam impedindo os veículos a acessarem o posto de combustível próximo. “O motorista realmente não vai ficar com o mesmo espaço que tinha antes, isso não tem como. O espaço foi adequado, inclusive, com as medidas que atendem a legislação. São prismas para garantir a segurança de quem faz essa entrada ali à direita. Tanto a entrada quanto a saída do posto, elas estão totalmente preservadas”.
O secretário finalizou dizendo que toda mudança requer adaptações. “É impossível você garantir, por exemplo, uma faixa de direita livre sem você fazer adequações nas dimensões das demais faixas. Novas adequações estão sendo feitas”.
