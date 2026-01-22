O ciclista que morreu após o grave atropelamento registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 22, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, foi identificado. Trata-se de Jorge Luiz da Silva, de 59 anos. Câmeras de segurança da Prefeitura regitraram o momento do acidente.

As imagens mostram que Jorge descia na contramão pela alça de acesso que liga a avenida Alonso y Alonso à avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro. O local é sinalizado para tráfego apenas no sentido de subida, mas o ciclista desceu pelo acesso e entrou repentinamente na frente de um caminhão que seguia pela via preferencial.

O acidente aconteceu por volta das 5h30, quando ainda estava escuro. O caminhão trafegava no sentido Residencial Amazonas–Centro e, devido à entrada inesperada do ciclista na pista, o motorista não teve tempo suficiente para desviar. No asfalto, ficaram registradas marcas de frenagem, indicando a tentativa de evitar a colisão.