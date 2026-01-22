O ciclista que morreu após o grave atropelamento registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 22, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, foi identificado. Trata-se de Jorge Luiz da Silva, de 59 anos. Câmeras de segurança da Prefeitura regitraram o momento do acidente.
As imagens mostram que Jorge descia na contramão pela alça de acesso que liga a avenida Alonso y Alonso à avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro. O local é sinalizado para tráfego apenas no sentido de subida, mas o ciclista desceu pelo acesso e entrou repentinamente na frente de um caminhão que seguia pela via preferencial.
O acidente aconteceu por volta das 5h30, quando ainda estava escuro. O caminhão trafegava no sentido Residencial Amazonas–Centro e, devido à entrada inesperada do ciclista na pista, o motorista não teve tempo suficiente para desviar. No asfalto, ficaram registradas marcas de frenagem, indicando a tentativa de evitar a colisão.
Jorge foi socorrido com vida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Franca, porém inconsciente. Ele não portava documentos, o que dificultou a identificação imediata. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
Os destroços da bicicleta de Jorge ficaram no canteiro central da avenida, evidenciando a violência do impacto. A bicicleta ficou presa à parte frontal do caminhão, completamente destruída. O garfo quebrou, a roda dianteira se soltou e o quadro ficou retorcido, preso ao veículo.
O caminhão era conduzido por José Paulo Maquete, motorista há cerca de cinco anos, que afirmou nunca ter se envolvido em acidentes. Bastante abalado, ele contou que transportava roupas hospitalares no momento da ocorrência. “É muito triste. Minha cabeça está a milhão. Ele apareceu de repente, eu freiei, mas não deu tempo de fazer nada”, disse o motorista, visivelmente nervoso.
O atropelamento mobilizou equipes de resgate e provocou interdição e lentidão no trânsito da avenida durante o atendimento. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.
