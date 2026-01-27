O trânsito de Franca matou uma pessoa a cada três dias neste início de ano. Em menos de quatro semanas, oito vidas foram perdidas em uma sequência de acidentes graves que transformaram ruas, avenidas e rodovias da cidade em cenários de morte. Atropelamentos em calçadas, colisões violentas, veículos na contramão e capotamentos expõem um quadro alarmante de imprudência e falhas de segurança que já fazem de 2026 um ano marcado pela tragédia nas vias do município.

Idoso morre após ser atropelado na calçada; motorista foge sem socorro

Um idoso de 70 anos, identificado como José Luiz Mendonça, morreu na noite do dia 1º de janeiro, na Santa Casa de Franca, após ser atropelado enquanto estava sentado na calçada em sua rua, no bairro Jardim Aeroporto III. Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista de um Ford EcoSport avançou uma sinalização de “pare” e colidiu com uma motocicleta, fazendo com que o motociclista perdesse o controle e atingisse o pedestre na calçada. As duas vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, mas José Luiz não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O condutor responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro, o que revoltou familiares e vizinhos. Dias depois, ele se apresentou.

Colisão entre carro e moto deixa avó morta e neta ferida

No dia 15 de janeiro, pela manhã, um grave acidente no bairro Santa Luzia terminou com a morte de uma mulher e deixou sua neta ferida. A colisão envolveu um carro de passeio e uma motocicleta no cruzamento da rua Allan Kardec com a rua Francisco Tárcia. A vítima fatal estava na garupa da motocicleta, enquanto a neta, conduzida na mesma moto, foi socorrida e levada ao pronto-socorro de Franca, com ferimentos.

Capotamento em rodovia mata homem e fere ocupantes