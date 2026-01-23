Um grupo de estudantes do curso técnico de enfermagem participou na manhã dessa quinta-feira, 22, de uma ação solidária de doação de sangue no Hemocentro de Franca. Ao todo, 15 pessoas participaram da iniciativa.
A ação teve como objetivo incentivar a doação voluntária de sangue. A iniciativa surgiu a partir da sensibilização de estudantes e docentes diante da constante necessidade de sangue nos serviços de saúde, especialmente em períodos de baixa adesão de doadores.
Para Lucas Alves, de 25 anos, coordenador do curso técnico de enfermagem, a ação vai além da prática profissional. “Doar é dar continuidade à vida de alguém. Eu acredito muito nesta frase, e ainda mais como profissional de saúde. Diariamente, muitas pessoas dependem de transfusões sanguíneas para sobreviver. Doar sangue é um verdadeiro ato de amor ao próximo”, afirmou.
Segundo Lucas, outros estduantes ainda participaram da ação durante o dia
Como ajudar
Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé.
Requisitos para doação de sangue
- Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
- Peso: acima de 50 kg;
- Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
- Alimentação: estar alimentado, evitando comidas gordurosas nas três horas que antecedem a doação;
- Hidratação: beber bastante água antes da doação
Horário de atendimento
O Hemocentro está aberto nos seguintes horários:
- Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h
- Sábado: das 7h às 11h
- Domingo: fechado
