Um grupo de estudantes do curso técnico de enfermagem participou na manhã dessa quinta-feira, 22, de uma ação solidária de doação de sangue no Hemocentro de Franca. Ao todo, 15 pessoas participaram da iniciativa.

A ação teve como objetivo incentivar a doação voluntária de sangue. A iniciativa surgiu a partir da sensibilização de estudantes e docentes diante da constante necessidade de sangue nos serviços de saúde, especialmente em períodos de baixa adesão de doadores.

Para Lucas Alves, de 25 anos, coordenador do curso técnico de enfermagem, a ação vai além da prática profissional. “Doar é dar continuidade à vida de alguém. Eu acredito muito nesta frase, e ainda mais como profissional de saúde. Diariamente, muitas pessoas dependem de transfusões sanguíneas para sobreviver. Doar sangue é um verdadeiro ato de amor ao próximo”, afirmou.