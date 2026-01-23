A Fundação Allan Kardec comemorou, nessa quinta-feira, 22, os dois anos de atuação do Projeto Estrelinhas, iniciativa voltada para a prevenção e promoção da saúde mental de crianças e adolescentes em Franca. O evento de prestação de contas revelou números expressivos de crescimento e anunciou uma novidade terapêutica: o cultivo de plantas medicinais.
Inicialmente concebido para atender 100 usuários com recursos próprios, o projeto ganhou força através de parcerias com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o Sicoob 3 Colinas.
Segundo o balanço apresentado pela Fundação, o número de atendimentos internos (Ação Acolher) dobrou de 100 para 200 crianças e adolescentes acompanhados junto com suas famílias.
Já nas atividades externas (Ação Cativar), que envolvem palestras e intervenções na comunidade, o salto foi ainda maior: saiu de uma média de 800 pessoas no primeiro ano para mais de 2.300 impactados em 2025.
"Nós tivemos avanços muito significativos. Conseguimos, com uma equipe muito capacitada, estar na rede, estar na comunidade junto com todo mundo", avaliou Mariana Posterare, coordenadora do projeto.
Novidade para 2026
Para o terceiro ano de execução, a grande novidade é a integração com o Horto de Plantas Medicinais, que está sendo implantado ao lado do Bosque Beija-Flor, dentro da Fundação.
O objetivo é que as crianças participem do cultivo e manejo da terra. "O foco do nosso Horto é sempre plantas medicinais que possam auxiliar no equilíbrio da saúde mental, na ansiedade, todas essas grandes dificuldades da vida moderna", explicou Fernando Palermo. A ideia é que os pequenos possam levar o que produzirem para suas casas.
Desafios e equipe
O relatório aponta que a demanda por saúde mental infantojuvenil segue alta: a lista de espera saltou de 72 para 137 crianças entre 2024 e 2025. Para dar conta do recado, o projeto conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogas, psicopedagogo, fonoaudióloga, educador físico e assistente social.
A Fundação reforçou que está de portas abertas para novos parceiros que queiram contribuir para a manutenção e expansão desses serviços essenciais à comunidade.
Conheça um pouco mais do projeto
O Projeto Estrelinhas é uma iniciativa voltada à psicoeducação de crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos e 11 meses. O propósito do trabalho é prevenir doenças e promover a saúde mental.
O Estrelinhas acolhe usuários encaminhados pela rede pública, como Cras, Creas, Conselhos Tutelares, além de escolas municipais e estaduais. As famílias também podem acessar o projeto diretamente na sede da Fundação, na rua José Marques Garcia, 675, no bairro Cidade Nova.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.