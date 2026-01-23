A Fundação Allan Kardec comemorou, nessa quinta-feira, 22, os dois anos de atuação do Projeto Estrelinhas, iniciativa voltada para a prevenção e promoção da saúde mental de crianças e adolescentes em Franca. O evento de prestação de contas revelou números expressivos de crescimento e anunciou uma novidade terapêutica: o cultivo de plantas medicinais.

Inicialmente concebido para atender 100 usuários com recursos próprios, o projeto ganhou força através de parcerias com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o Sicoob 3 Colinas.

Segundo o balanço apresentado pela Fundação, o número de atendimentos internos (Ação Acolher) dobrou de 100 para 200 crianças e adolescentes acompanhados junto com suas famílias.