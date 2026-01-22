Após duas partidas disputadas no Sul do país, somando uma vitória contra o Caxias e uma derrota diante do União Corinthians, o Sesi Franca volta suas atenções para a disputa das quartas de final da Copa Super 8. A partida decisiva do mata-mata contra o Brasília será neste domingo, 25, às 17h, no ginásio "Pedrocão", em Franca.

A competição é importante, já que garante ao campeão uma vaga na próxima edição da Champions League das Américas. Mas a questão é se o treinador Helinho Garcia poderá contar com dois dos principais jogadores da equipe, que são o ala/pivô Lucas Dias e o pivô Cristiano Felício. Ambos estão lesionados no joelho e não atuaram na última partida do time, contra o Caxias.

Helinho destacou a vitória em Caxias, dizendo que o time se superou por não poder contar com os dois atletas. “Foi uma vitória muito importante, na base da superação, já que não pudemos contar com dois jogadores. Mas foi uma vitória que demonstrou também muita concentração dentro do que estava traçado”.