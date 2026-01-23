23 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Governo de SP abre inscrições para cursos gratuitos na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Governo de SP
As formações serão realizadas em unidades móveis totalmente equipadas, que funcionam como salas de aula itinerantes
As formações serão realizadas em unidades móveis totalmente equipadas, que funcionam como salas de aula itinerantes

Uma oportunidade inédita de qualificação profissional chega à região de Franca no próximo mês. O Governo de São Paulo, por meio do Fundo Social, anunciou a abertura de inscrições para o programa Caminho da Capacitação, que trará cursos gratuitos em unidades móveis (carretas) para 14 municípios.

As aulas, focadas na geração de renda e inserção rápida no mercado de trabalho, acontecerão entre os dias 2 e 13 de fevereiro.

Além de Franca, a ação atenderá os municípios de: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Igarapava, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

Como funcionam os cursos

As formações ocorrem dentro de carretas totalmente equipadas que funcionam como salas de aula itinerantes. Os cursos oferecem certificação e abrangem áreas com alta demanda, como:

  • Gastronomia;
  • Beleza e Bem-estar;
  • Moda;
  • Tecnologia;
  • Mecânica;
  • Cuidados com Pets.

O foco do programa são pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo desempregados, beneficiários de programas assistenciais e mulheres chefes de família.

A maioria dos cursos exige idade mínima de 18 anos, mas algumas modalidades aceitam alunos a partir de 16 anos.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site www.cursofussp.sp.gov.br. As vagas são limitadas e as inscrições permanecem abertas até o preenchimento total das turmas.

O programa faz parte da estratégia "Superação SP", que visa retirar famílias da linha da pobreza através da autonomia financeira e do empreendedorismo. Até o momento, a iniciativa já qualificou mais de 8 mil pessoas no estado.

