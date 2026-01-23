Uma oportunidade inédita de qualificação profissional chega à região de Franca no próximo mês. O Governo de São Paulo, por meio do Fundo Social, anunciou a abertura de inscrições para o programa Caminho da Capacitação, que trará cursos gratuitos em unidades móveis (carretas) para 14 municípios.
As aulas, focadas na geração de renda e inserção rápida no mercado de trabalho, acontecerão entre os dias 2 e 13 de fevereiro.
Além de Franca, a ação atenderá os municípios de: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Igarapava, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.
Como funcionam os cursos
As formações ocorrem dentro de carretas totalmente equipadas que funcionam como salas de aula itinerantes. Os cursos oferecem certificação e abrangem áreas com alta demanda, como:
- Gastronomia;
- Beleza e Bem-estar;
- Moda;
- Tecnologia;
- Mecânica;
- Cuidados com Pets.
O foco do programa são pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo desempregados, beneficiários de programas assistenciais e mulheres chefes de família.
A maioria dos cursos exige idade mínima de 18 anos, mas algumas modalidades aceitam alunos a partir de 16 anos.
Inscrições
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site www.cursofussp.sp.gov.br. As vagas são limitadas e as inscrições permanecem abertas até o preenchimento total das turmas.
O programa faz parte da estratégia "Superação SP", que visa retirar famílias da linha da pobreza através da autonomia financeira e do empreendedorismo. Até o momento, a iniciativa já qualificou mais de 8 mil pessoas no estado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.