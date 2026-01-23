Uma oportunidade inédita de qualificação profissional chega à região de Franca no próximo mês. O Governo de São Paulo, por meio do Fundo Social, anunciou a abertura de inscrições para o programa Caminho da Capacitação, que trará cursos gratuitos em unidades móveis (carretas) para 14 municípios.

As aulas, focadas na geração de renda e inserção rápida no mercado de trabalho, acontecerão entre os dias 2 e 13 de fevereiro.

Além de Franca, a ação atenderá os municípios de: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Igarapava, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

Como funcionam os cursos