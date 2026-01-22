A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza nesta semana duas atividades esportivas gratuitas voltadas à população: o passeio ciclístico, nesta quinta-feira, 22, e a caminhada rural, no domingo, 25.
O passeio ciclístico contará com concentração às 19h15, em frente ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, localizado na avenida Dr. Flávio Rocha, 500, na Vila Exposição. A largada está prevista para 19h30.
O percurso passará pelas avenidas Chico Júlio, William Azzuz, Ricarte Soares Silva e pela estrada de acesso Bagres III, sentido Cristais Paulista, com retorno pelo mesmo trajeto até o parque. A organização orienta que os participantes utilizem roupas confortáveis e visíveis, além de capacete, luzes dianteiras e traseiras e levem água para hidratação.
Já no domingo, 25, será realizada a caminhada rural, com saída na rua Artur Batista Ramos, na Chácara Vó Mary, no Condomínio Alto da Boa Vista. O encontro dos participantes será às 7h15, com largada às 7h30. O percurso terá 10 quilômetros, proporcionando contato com a natureza e incentivo à prática de atividade física.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.