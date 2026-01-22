A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza nesta semana duas atividades esportivas gratuitas voltadas à população: o passeio ciclístico, nesta quinta-feira, 22, e a caminhada rural, no domingo, 25.

O passeio ciclístico contará com concentração às 19h15, em frente ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, localizado na avenida Dr. Flávio Rocha, 500, na Vila Exposição. A largada está prevista para 19h30.

O percurso passará pelas avenidas Chico Júlio, William Azzuz, Ricarte Soares Silva e pela estrada de acesso Bagres III, sentido Cristais Paulista, com retorno pelo mesmo trajeto até o parque. A organização orienta que os participantes utilizem roupas confortáveis e visíveis, além de capacete, luzes dianteiras e traseiras e levem água para hidratação.