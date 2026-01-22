A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca promove a partir desta quinta-feira, 22, uma nova edição do projeto Música em Todos os Cantos, que oferece apresentações musicais gratuitas em diferentes pontos da cidade. A iniciativa é realizada em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A programação começa na rodoviária, nesta quinta-feira, 22, com o músico Artur Canto, que se apresenta das 16h às 18h. Na sexta-feira, 23, o Complexo Poliesportivo recebe o show de Paulo Gimenes, das 16h30 às 18h30.

No sábado, 24, o projeto chega à Feira Livre da Estação, com apresentação de Netão, das 9h às 11h. Já no domingo, 25, o público poderá conferir o som do DuoVox, também no Poliesportivo, das 9h às 11h.